Теперь белорусы могут рассчитать свою пенсию сами

Это можно сделать на портале социальной защиты в разделе « Пенсионный калькулятор ». Однако подсчеты будут примерными — из-за того, что самостоятельно рассчитать индивидуальный коэффициент заработка проблематично, пишет tut.by





«Размер пенсии рассчитывается условно, исходя из введенных параметров о стаже, индивидуальном коэффициенте заработка, группе инвалидности и другого», — говорится на портале соцзащиты.





На онлайн-калькуляторе можно рассчитать пенсию по возрасту, по случаю потери кормильца, по инвалидности, а также посмотреть размер соцпенсии.





К примеру, чтобы рассчитать пенсию по возрасту, нужно указать пол, ввести данные по стажу работы и индивидуальному коэффициенту заработка. Также нужно уточнить, продолжаете ли вы работать на пенсии.





Дополнительно можно ответить на 2 вопроса: «были ли вы заняты на подземных работах и на работах на поверхности, связанных с подземными работами?» и «были ли вы заняты длительное время на подземных и открытых горных работах?».





В чем сложность при самостоятельном расчете пенсии?





Сложности в самостоятельно расчете своей будущей пенсии могут возникнуть из-за индивидуального коэффициента заработка.





«Размер пенсии зависит от продолжительности стажа и величины индивидуального коэффициента заработка. Самым сложным является исчисление индивидуального коэффициента заработка. Для этого и в целом для расчета пенсии применяется программное обеспечение», — отмечали ранее в Минтруда.





Сложность в подсчете индивидуального коэффициента заработка в том, что сейчас он рассчитывается за последние 24 года работы (этот показатель ежегодно увеличивается на 1 год, в 2019 году он будет составлять уже 25 лет): сначала за каждый месяц, а потом выводится общий.





Для расчета месячного коэффициента берется зарплата работника до уплаты налога (то есть «грязными») и делится на среднюю зарплату по стране в этом же месяце.





К примеру, в апреле зарплата работника составила «грязными» 1200 рублей, а средняя по стране — 921 рубль. Коэффициент получается 1,3 за апрель. Если зарплата в апреле была на уровне минимальной, которая сейчас составляет 305 рублей, то коэффициент будет порядка 0,33.





В теории можно взять свои расчетные листки за последние 24 года и посмотреть официальные данные по средним зарплатам в стране (на сайте Белстата есть данные с 1991 года). Правда, это займет немало времени и сил. Если есть все данные, то можно обратиться в управление социальной защиты администрации по месту жительству.





Еще один вариант — прикинуть, на сколько ваша зарплата «грязными» отличается от средней по стране. Если она больше примерно на треть, то индивидуальный коэффициент будет порядка 1,3. Если ваша зарплата на уровне средней по стране — то коэффициент составит 1.









Расчитываем пенсии при стаже в 33 года





Для расчета выплат по возрасту мы взяли следующие данные: женщина с индивидуальным коэффициентом заработка 2,0 и стажем работы 33 года, которая не работает на пенсии. В таком случае пенсия составит около 375 рублей. При индивидуальном коэффициенте 0,6 и при таком же стаже пенсия получается около 235 рублей.





Если же белоруска при стаже работы в 33 года с индивидуальным коэффициентом заработка в 2,0 продолжает трудиться на заслуженном отдыхе, то ее пенсия будет меньше — не 375 рублей, если бы она не работала, а 341 рубль.





А вот при таком же стаже, но с индивидуальным коэффициентом заработка в 0,6, пенсия у работающей пенсионерки составит все те же 235 рублей, что и неработающей. Это связано с нюансами пенсионного обеспечения.





Так, работающие на заслуженном отдыхе пенсионеры могут получать полную пенсию только в том случае, если их индивидуальный коэффициент заработка не превышает 1,3. Если этот показатель больше, то пенсия будет урезана на время работы.





Мужчина со стажем работы в 33 года и с коэффициентом в 0,6, который продолжает работать на заслуженном отдыхе, получит пенсию в 218 рублей, если не работает — столько же. При таком же стаже, но коэффициенте в 2,0, пенсия работающего составит 316 рублей, неработающего — 347 рублей.





Напомним, белорусы, которые достигают пенсионного возраста, но продолжают трудиться, могут рассчитывать на премирование за отложенный выход на пенсию. Главное условие — неполучение пенсии в период работы.





Напомним, средний размер назначенных пенсий в Беларуси в мае составил 331,18 рубля. Эта сумма на 16,4 рубля больше, чем в апреле. Этот рост обусловлен плановым повышением трудовых и социальных пенсий с 1 мая.





С 1 мая в Беларуси выросли трудовые пенсии — в среднем на 5,4%, а также подняли минимальные трудовые и социальные пенсии, которые зависят от размера бюджета прожиточного минимума. В планах правительства на этот год — довести показатель до 40% от средней зарплаты по стране. В марте этот показатель составлял 34%. К примеру, в Гомельской области данное соотношение равно 39%, а в Брестской — 38,2%.





Средний размер назначенных пенсий по возрасту в мае составил 340,53 рубля. Это на 17,37 рубля больше, чем в апреле. Средние пенсии по инвалидности, по прогнозам Минтруда, в мае составят 291,2 рубля, а по случаю потери кормильца — 231,5 рубля.





В Беларуси с января 2017 года началось поэтапное на полгода в год повышение общеустановленного пенсионного возраста до достижения мужчинами 63 лет, женщинами — 58 лет. В этом году выйти на трудовую пенсию по возрасту могут мужчины, родившиеся во второй половине 1957 года по достижении 61 года, и женщины, родившиеся во второй половине 1962 года, по достижении 56 лет.





Но возраст выхода на пенсию зависит не только от даты рождения, но и от даты обращения за назначением пенсии. Если, к примеру, женщина, родившаяся в декабре 1962 года, не обратится за назначением пенсии в декабре 2018 года, а обратится в январе 2019 года, то возраст ее выхода на пенсию в 2019 году будет увеличен еще на полгода.





Еще одно требование, чтобы получить трудовую пенсию по возрасту и за выслугу лет (кроме достижения установленного возраста) — наличие минимального страхового стажа. В 2018 году он должен быть не меньше 16 лет 6 месяцев.