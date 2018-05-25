Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Даже врачи в шоке. Парень из Добруша, попавший под поезд, внезапно вышел из комы

Совсем недавно мы писали о том, что молодого человека, попавшего под поезд, ввели в искусственную кому, но произошло чудо, иначе случившееся не назовешь. Даниил неожиданно пришел в себя. В это не могли поверить даже врачи.

Его брат Гена поделился с «Сильными Новостями» хорошей новостью.

«Случилось очень крутое чудо! Три дня назад он сам начал дышать, есть и говорить. Все в шоке! Врачи говорили, что на это могут уйти месяцы и даже годы. Но сейчас я кормил его йогуртом и он мне рассказывал, что бы он еще хотел покушать».

Сейчас Даниил все еще находится в минской больнице. Но на сегодняшний день врачи уже могут прогнозировать дальнейшую судьбу молодого парня и возможно он скоро вернется домой.

Напомним, несчастный случай с участием несовершеннолетнего произошел в конце апреля на участке железной дороги около Носовичей. Девятиклассник местной школы попал под поезд.

Трагедия произошла в 8 часов утра. Подросток направлялся в школу из поселка Семеновский, где проживает вместе с родителями. Полотно железной дороги он пересекал в неустановленном месте, в 50-70 метрах от оборудованного железнодорожного перехода. Слушая музыку мобильного телефона, он не отреагировал на предупреждающий сигнал тепловоза.

Сначала парня доставили в тяжелом состоянии в клиническую больницу Гомеля. После экстренных операций, когда была удалена гематома в голове, его перевезли в Минск и ввели в искусственную кому.

По словам родственников, спустя какое-то время молодого человека пытались вывести из этого состояния, но оказалось, что он не может дышать сам, легкие не «запускаются» и парня снова вернули в состояние искусственной комы.

Наталья Ошека, gomel.today
13:16 25/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Чудеса: упал на попу, а синяк на голове?
Татьяна Короткевич
Шаг доверия к обществу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ
Владимир Подгол
Про что не «ржали» в Вашингтоне «Троянские кони»


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё