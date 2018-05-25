Даже врачи в шоке. Парень из Добруша, попавший под поезд, внезапно вышел из комы
Совсем недавно мы писали о том, что молодого человека, попавшего под поезд, ввели в искусственную кому, но произошло чудо, иначе случившееся не назовешь. Даниил неожиданно пришел в себя. В это не могли поверить даже врачи.
Его брат Гена поделился с «Сильными Новостями» хорошей новостью.
«Случилось очень крутое чудо! Три дня назад он сам начал дышать, есть и говорить. Все в шоке! Врачи говорили, что на это могут уйти месяцы и даже годы. Но сейчас я кормил его йогуртом и он мне рассказывал, что бы он еще хотел покушать».
Сейчас Даниил все еще находится в минской больнице. Но на сегодняшний день врачи уже могут прогнозировать дальнейшую судьбу молодого парня и возможно он скоро вернется домой.
Напомним, несчастный случай с участием несовершеннолетнего произошел в конце апреля на участке железной дороги около Носовичей. Девятиклассник местной школы попал под поезд.
Трагедия произошла в 8 часов утра. Подросток направлялся в школу из поселка Семеновский, где проживает вместе с родителями. Полотно железной дороги он пересекал в неустановленном месте, в 50-70 метрах от оборудованного железнодорожного перехода. Слушая музыку мобильного телефона, он не отреагировал на предупреждающий сигнал тепловоза.
Сначала парня доставили в тяжелом состоянии в клиническую больницу Гомеля. После экстренных операций, когда была удалена гематома в голове, его перевезли в Минск и ввели в искусственную кому.
По словам родственников, спустя какое-то время молодого человека пытались вывести из этого состояния, но оказалось, что он не может дышать сам, легкие не «запускаются» и парня снова вернули в состояние искусственной комы.
Наталья Ошека, gomel.today
13:16 25/05/2018
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