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Мужчина косил газон и нашёл в траве гранату

Опасную находку, ручную гранату Ф-1, обнаружил на своем приусадебном участке житель дома по ул. Осенней в микрорайоне Молодежный в Лиде.

Мужчина наткнулся на боеприпас в то время, когда косил газон. Лидчанин не растерялся, вызвал милицию. В тот же день граната была уничтожена на подрывной площадке рядом с деревней Островля.

Одна из версий появления опасной находки, предполагаемая милицией: гранату могли привезти случайно вместе с гравием и песком во время строительства. Известно, что в доме, расположенном на данной территории, никто не проживает. Его благоустройство до конца так и не завершено. Хозяин здесь появляется очень редко. Тогда же и наводит порядок рядом с домом. Поэтому не исключено, что граната пролежала бы здесь еще дольше, если бы мужчина не решил наконец скосить на участке траву. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
GS.by
13:13 25/05/2018






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