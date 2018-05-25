Мужчина косил газон и нашёл в траве гранату

Мужчина наткнулся на боеприпас в то время, когда косил газон. Лидчанин не растерялся, вызвал милицию. В тот же день граната была уничтожена на подрывной площадке рядом с деревней Островля.





Одна из версий появления опасной находки, предполагаемая милицией: гранату могли привезти случайно вместе с гравием и песком во время строительства. Известно, что в доме, расположенном на данной территории, никто не проживает. Его благоустройство до конца так и не завершено. Хозяин здесь появляется очень редко. Тогда же и наводит порядок рядом с домом. Поэтому не исключено, что граната пролежала бы здесь еще дольше, если бы мужчина не решил наконец скосить на участке траву. В настоящее время по данному факту проводится проверка.