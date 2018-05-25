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В Бресте неизвестный поджег балкон в многоквартирном доме

На пожар в жилом многоквартирном доме по улице Скрипникова вызвали брестских спасателей 24 мая в 22.18.

Как сообщает пресс-служба МЧС, пожар возник на первом этаже пятиэтажного дома, в квартире, принадлежащей 65-летней пенсионерке.


Огонь уничтожил оконный блок, имущество и отделка балкона, закопчены стены и потолок в комнате.


Предполагается, что причиной пожара стал поджог со стороны неустановленного лица.

Источник: euroradio.fm
11:51 25/05/2018






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