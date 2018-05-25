В Бресте неизвестный поджег балкон в многоквартирном доме
На пожар в жилом многоквартирном доме по улице Скрипникова вызвали брестских спасателей 24 мая в 22.18.
Как сообщает пресс-служба МЧС, пожар возник на первом этаже пятиэтажного дома, в квартире, принадлежащей 65-летней пенсионерке.
Огонь уничтожил оконный блок, имущество и отделка балкона, закопчены стены и потолок в комнате.
Предполагается, что причиной пожара стал поджог со стороны неустановленного лица.
Источник: euroradio.fm
11:51 25/05/2018
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