В Бресте неизвестный поджег балкон в многоквартирном доме

Как сообщает пресс-служба МЧС, пожар возник на первом этаже пятиэтажного дома, в квартире, принадлежащей 65-летней пенсионерке.









Огонь уничтожил оконный блок, имущество и отделка балкона, закопчены стены и потолок в комнате.









Предполагается, что причиной пожара стал поджог со стороны неустановленного лица.