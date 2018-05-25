В поле зрения милиционеров попал житель Санкт-Петербурга 1990 года рождения. Как выяснилось, наркоторговец организовал крупный канал поставки гашиша из России на территорию Беларуси. В момент закладки наркотика в один из тайников возле деревни Копище Минского района мужчина и был задержан.





Всего было обнаружено 6 тайников со свертками, где находился гашиш. Общая масса составила 800 граммов.





Как сообщили в УВД, это одна из самых крупных партий подобного наркотика, обнаруженных за последние несколько лет.









В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь.