Белорусский дальнобойщик погиб в аварии в Германии

Как сообщает news38.de, водитель польской фуры ехал по трассе А2 в направлении Ганновера и на полном ходу врезался в стоящий впереди в пробке грузовик. От удара последний продвинулся вперед и серьезно повредил еще две фуры. Разлетевшимися обломками зацепило и одну легковушку.









В результате ДТП водитель польской фуры от полученных травм умер на месте происшествия. Также в аварии травмы получили еще четыре человека, один из них — серьезные.









По информации AutoGrodno, погибший мужчина — гродненец, работавший в Польше.





Это не первая подобная трагедия на этой дороге. Немецкая автомагистраль А2 соединяет Берлин и Дортмунд и проходит вблизи важных немецких городов — Ганновера и Магдебурга.









Многие дальнобойщики отмечают, что движение на трассе осложнено многочисленными ремонтами. Из-за дорожных работ на трассах нередко образовываются заторы и пробки. Не все водители вовремя реагируют на препятствия, и происходят аварии.



