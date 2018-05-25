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Белорусский дальнобойщик погиб в аварии в Германии

Один человек погиб и еще четыре получили травмы в результате аварии, которая произошла утром 24 мая на трассе А2 недалеко от Брауншвейга (Германия).

Как сообщает news38.de, водитель польской фуры ехал по трассе А2 в направлении Ганновера и на полном ходу врезался в стоящий впереди в пробке грузовик. От удара последний продвинулся вперед и серьезно повредил еще две фуры. Разлетевшимися обломками зацепило и одну легковушку.


В результате ДТП водитель польской фуры от полученных травм умер на месте происшествия. Также в аварии травмы получили еще четыре человека, один из них — серьезные.


По информации AutoGrodno, погибший мужчина — гродненец, работавший в Польше.

Это не первая подобная трагедия на этой дороге. Немецкая автомагистраль А2 соединяет Берлин и Дортмунд и проходит вблизи важных немецких городов — Ганновера и Магдебурга. 


Многие дальнобойщики отмечают, что движение на трассе осложнено многочисленными ремонтами. Из-за дорожных работ на трассах нередко образовываются заторы и пробки. Не все водители вовремя реагируют на препятствия, и происходят аварии.


Источник: tut.by
11:25 25/05/2018






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