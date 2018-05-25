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В Житковичском районе взорвали треснувший мост

25 мая был взорван треснувший пролет моста через реку Припять между Житковичами и Туровом. На месте взорванного участка будет установлено металлическое пролетное строение.
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До этого была проведена работа по подготовке к взрыву. Река была направлена в другое русло, под мостом отсыпана специальная площадка для обломков взорванной балки, передает БелТА.


Напомним, мост через Припять в Житковичском районе треснул в декабре 2017 года. В начале мая Лукашенко подписал указ, который предусматривает организационные меры по обеспечению реконструкции моста. Также он потребовал отремонтировать мост к 7 ноября.


"Белорусский партизан"
10:48 25/05/2018






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