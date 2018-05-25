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В Канаде двое неизвестных взорвали бомбу в ресторане

По меньшей мере 15 человек получили ранения в результате взрыва в ресторане в Миссиссоге, недалеко от Торонто.

Полиция сообщила, что двое подозреваемых, скрывавших свои лица, зашли в ресторан Bombay Bhel и привели в действие самодельное взрывное устройство, передает ВВС.

Известно, что несколько пострадавших были доставлены в больницу, а трое в критическом состоянии находятся в травматологическом центре в Торонто.

Подозреваемые скрылись с места происшествия, пока задержать их не удалось.

На данный момент пока никто не взял на себя ответственность за нападение, мотивы преступников также неизвестны.


Взрыв в Миссиссоге произошел спустя месяц после нападения в Торонто, жертвами которого стали 10 человек, еще 15 получили ранения. Тогда нападавший - 25-летний Алек Минасян выехала на тротуар в арендованном автофургоне и начал сбивать людей.

10:44 25/05/2018






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