В Канаде двое неизвестных взорвали бомбу в ресторане
По меньшей мере 15 человек получили ранения в результате взрыва в ресторане в Миссиссоге, недалеко от Торонто.
Полиция сообщила, что двое подозреваемых, скрывавших свои лица, зашли в ресторан Bombay Bhel и привели в действие самодельное взрывное устройство, передает ВВС.
Известно, что несколько пострадавших были доставлены в больницу, а трое в критическом состоянии находятся в травматологическом центре в Торонто.
Подозреваемые скрылись с места происшествия, пока задержать их не удалось.
На данный момент пока никто не взял на себя ответственность за нападение, мотивы преступников также неизвестны.
Взрыв в Миссиссоге произошел спустя месяц после нападения в Торонто, жертвами которого стали 10 человек, еще 15 получили ранения. Тогда нападавший - 25-летний Алек Минасян выехала на тротуар в арендованном автофургоне и начал сбивать людей.
10:44 25/05/2018
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