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Трагедия: в Гродно ребенок выпал из окна многоэтажки, пока взрослые отдыхали

В Гродно трагедией закончился поход в гости. Вчера женщина с двумя детьми пришла в квартиру к знакомым на улицу Домбровского.

Взрослые выпивали, дети бегали рядом. В какой-то момент один из мальчиков пропал. Начали его искать. Оказалось, что около половины десятого вечера 4-летний ребёнок находился возле окна. Он смог открыть створки и, к сожалению, выпал с третьего этажа многоэтажки.

Упал на цемент, получил тяжёлые травмы головы и брюшной полости, сейчас мальчик находится в реанимационном отделении больницы, сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В этой ситуации хочется в очередной раз попросить родителей внимательнее следить за своими детьми и не экономить на дополнительных блокираторах окон. Стоимость их совсем уж невелика, но они точно смогут защитить вас от подобных инцидентов.
015.by
10:21 25/05/2018






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