Взрослые выпивали, дети бегали рядом. В какой-то момент один из мальчиков пропал. Начали его искать. Оказалось, что около половины десятого вечера 4-летний ребёнок находился возле окна. Он смог открыть створки и, к сожалению, выпал с третьего этажа многоэтажки.





Упал на цемент, получил тяжёлые травмы головы и брюшной полости, сейчас мальчик находится в реанимационном отделении больницы, сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.





В этой ситуации хочется в очередной раз попросить родителей внимательнее следить за своими детьми и не экономить на дополнительных блокираторах окон. Стоимость их совсем уж невелика, но они точно смогут защитить вас от подобных инцидентов.