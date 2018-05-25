Трагедия: в Гродно ребенок выпал из окна многоэтажки, пока взрослые отдыхали
В Гродно трагедией закончился поход в гости. Вчера женщина с двумя детьми пришла в квартиру к знакомым на улицу Домбровского.
Взрослые выпивали, дети бегали рядом. В какой-то момент один из мальчиков пропал. Начали его искать. Оказалось, что около половины десятого вечера 4-летний ребёнок находился возле окна. Он смог открыть створки и, к сожалению, выпал с третьего этажа многоэтажки.
Упал на цемент, получил тяжёлые травмы головы и брюшной полости, сейчас мальчик находится в реанимационном отделении больницы, сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
В этой ситуации хочется в очередной раз попросить родителей внимательнее следить за своими детьми и не экономить на дополнительных блокираторах окон. Стоимость их совсем уж невелика, но они точно смогут защитить вас от подобных инцидентов.
10:21 25/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.