Любопытно, что многие не понимают, зачем это делать. Ответ прост — экономии ради. Во время профилактических отключений из «горячей» трубы течет холодная вода. Но приборы учета (квартирные и общедомовые) фиксируют ее как горячую.





Правда, существует и общедомовой прибор, который подсчитывает количество тепла, израсходованного на подогрев воды во всем доме, — его цифры формируют графу «плата за подогрев воды». Потребленные Гкал считаются за месяц и раскидываются на всех с учетом показаний каждого счетчика.





Если все перекроют краны с горячей водой, будет справедливо. Если перекроет только половина жильцов, а вторая половина будет гонять холодную воду через счетчик горячей, ей придется заплатить заметно больше — и за себя, и, частично за соседей.









Есть дома без общедомовых приборов, которые подсчитывают количество тепла. В таких случаях горячую воду, как пишет портал коммунальной грамотности gkx.by, придется оплатить «в соответствии с установленными нормативами расхода тепла на подогрев воды».



