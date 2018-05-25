В операции принимали участие представители силовых ведомств России, Украины, Польши, Литвы, Германии, Испании, Беларуси, России и Марокко.





Несмотря на то, что точечные аресты наркокурьеров в России проходили с 2012 года, активное расследование общего дела сотрудниками правоохранительных органов нескольких стран началось летом прошлого года.





Тогда белорусские оперативники задержали двух жителей нашей страны, которые перевозили наркотики. Автомобиль остановили около деревни Микелевщина Мостовского района. В машине был тайник, оборудованный в газовом баллоне. Там находилось более 35 килограмм гашиша.





— Это очень большая партия. Чтобы вы понимали, насколько, скажу, что по белорусскому законодательству 25 граммов гашиша считается крупным размером. Соответственно, эта партия в 1400 раз превышает лимиты крупного размера, — рассказал на брифинге в Гродно начальник отдела по расследованию преступлений против информационной безопасности и незаконного оборота наркотиков УСК по Гродненской области Игорь Черняк.





Оказалось, двое задержанных белорусов входили в преступную группировку, которая занималась переправкой гашиша через границу. Потом наркотическое вещество они везли в Россию, где передавали другим курьерам. Гашиш был предназначен для потребителей в московском регионе.





Параллельно в России расследовали несколько уголовных дел, связанных с этим наркотрафиком. Европейские правоохранители параллельно занимались похожими делами.





В итоге общая операция по выявлению и ликвидации международной преступной организации, в которую входило более 60 человек, получило название «Пиренейский излом». Над ней уже совместно работали следователи всех стран, через которые был проложен наркомаршрут. В том числе и в Марокко, откуда, собственно, и начинал свой путь гашиш.





Выяснилось, что «держали» этот преступный бизнес молдаване. За последние годы, по оперативным сведениям, молдавские мафиози организовались в глобальную управляемую сеть с внутренней достаточно жесткой иерархией и своими собственными законами. Роли в преступной организации были четко распределены. Постепенно сеть разрослась. Преступное сообщество было организовано так, что в каждой отдельной стране функционировали конкретные преступные группы, которые могли насчитывать 10−15 человек. Они выполняли строго определенные функции. Например, в белорусской группе было 12 человек.





Наркосидикат создал житель Молдовы Олег Прутяну (настоящая фамилия Флоча) по кличке Борман. В начале двухтысячных он вместе со своим братом совершал разбойные нападения в Италии, Испани Португалии. Тогда в его «команде» насчитывалось около 10 человек. В конце концов Олега и его товарищей задержала полиция. Он был приговорен к 18 годам тюрьмы. Там мужчина познакомился с представителями молдавского криминального мира, а потом с марроканцем Мигелем, у которого был выход на африканский гашиш.





К 2010 году преступники вышли на свободу и уже через два года организовали свой преступный бизнес. И понеслось. Через два года наркобизнес был поставлен на широкую ногу.









Схема распространения гашиша была разработана очень тщательно. В каждой стране были свои курьеры.





Из Марокко наркотическое вещество переправляли в Испанию на кораблях, замаскированных под рыболовецкие судна. Потом гашиш попадал в страны Восточной Европы, а чуть позже его переправляли через границу в Беларусь. Из нашей страны гашиш попадал в Россию.





По данным Следственного департамента МВД России, стоимость одного килограмма гашиша у марокканских производителей составляла 400−500 долларов, в России же его продавали по три тысячи долларов при условии крупнооптовой закупки и по 8 тысяч — при мелкооптовой.





— Преступники каждый раз придумывают новые изощренные способы перевозки наркотиков через границу. Мы понимаем, что для них это бизнес, который приносит достаточно большой доход, и они будут всячески исхитряться, чтобы доставить товар, куда надо. Совместно с таможенниками и пограничниками мы задерживаем наркокурьеров, однако некоторым из них все-таки удается прорваться через границу, — рассказал заместитель начальника главного управления наркоконтроля противодействия торговле людьми МВД РБ Андрей Саладовников.





Олег Прутяну и несколько его соратников были задержаны в октябре 2017 года. Также прошли задержания в России, Украине и в Молдове. В рамках европейской операции расследования все еще продолжаются. Правоохранители не исключают, что задержанных может быть больше.





Белорусским наркоторговцам предъявлены обвинения в участии в преступной организации, незаконном перемещеним наркотиков через границу и незаконном обороте наркотических средств, совершенном в крупном размере организованной группой. Им грозит до 20 лет лишения свободы.