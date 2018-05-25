Чиновники снова займутся «тунеядцами». Ждать ли протестов?

Теперь вместо уплаты налога для всех тунеядцев – индивидуальный подход к каждому. Так рассматривать ситуацию граждан, оказавшихся без работы, начнут скоро. Много где уже начали работать комиссии по делам безработных. Направлять туда заявление о сложной жизненной ситуации можно и сейчас, передает "Белсат"





«Декрет не отменили, потому что те чиновники, кто его делали и докладывали наверху, что это все хорошо, сейчас докладывают, что ни к чему хорошему не приведет – нужно со своей должностью распрощаться. А никому же не хочется. Поэтому вот декрет принял такие обстоятельства», – отмечает председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич.





Над списком сложных жизненных ситуаций еще работают. Однако уже известен перечень лиц, которые не попадут в базу тунеядцев.









Среди тех, кого раньше касался декрет, а теперь окажется вне его деятельностьи, – граждане, ухаживающие за престарелыми родственниками и детьми, которые часто болеют, а также люди, живущие со своего хозяйства и имеющие участки под стройку домов, если это не Минск и Минская область. Так круг тунеядцев будет более ограничен, чем раньше. Однако все равно, по предварительным подсчетам Министерства труда, под декрет могут попасть около 250 тысяч человек.





«Сейчас много будет людей, у которых сложная жизненная ситуация. Что вы можете предложить? Если вы предлагаете работу в регионах за 500-600 рублей в месяц, сколько этих будет рабочих мест? Люди согласятся. А сколько их будет?» – говорит председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич.





Правда, Министерство труда констатирует настоящий бум на рынке труда. А именно – 65 тысяч вакансий. В соотношении к официально зарегистрированной численности безработных это почти 3 вакансии на каждого тунеядца. Почувствовали ли на себе спад безработицы граждане?





Жители Могилева говорят:





«Они очень низкооплачиваемые, на эти вакансии никто не хочет идти работать».





«Я сама долгое время искала работу, и, честно говоря, те заработки, на которые предлагают идти людям, – это смешно на самом деле».





«Зависит все от тебя. Если ты хочешь пойти на 250 рублей или на 300».





Вакансий много, но копеечные зарплаты просто. Если были бы нормальные зарплаты, еще можно было бы. Людям семьи кормить, кредиты платить».









По оценкам экспертов, на рост вакансий повлияло несколько факторов. Появление сезонной работы, уменьшение численности населения и рост лиц пенсионного возраста, а также – отток рабочей силы за границу.





«В Литве, в Польше условия для приема белорусов улучшились, в Польше вообще экономический рост около 9 процентов сейчас. Они требуют рабочую силу. Там происходит отток квалифицированной рабочей силы на Запад на большие заработки, ну, а наши перакочевывают туда вместо них на средние зарплаты», – говорит экономист Леонид Злотников.





Ситуация, когда комиссии будут не в состоянии обеспечить соответствующего заработка так называемым тунеядцам, а будут направлять на низкооплачиваемые вакансии, вряд ли устроит граждан. А это может снова вызвать волну возмущений в обществе.