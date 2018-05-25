В Дагестане любят говорить, что на их земле есть много удивительных чудес. Ее житель Сулейман Магомедов, несомненно, настоящий самородок. 55-летний йог сумел пройти на руках 10 километров, которые разделяют Каспийск и Махачкалу, пишет "Комсомольская правда"









Однако это достижение далось уникальному спортсмену непросто. Он мечтал преодолеть это расстояние ещё пять лет назад и даже вышел на дистанцию, но помешала погода.





- Тогда я только начал заниматься ходьбой на руках, был неопытным. Но погоду не рассчитал, и пройти получилось всего полтора километра. Потом, скажу честно, я просто-напросто замёрз. Но теперь я научен горьким опытом и выбрал для своей «прогулки» тёплое время года, - рассказал «Комсомольской правде на Северном Кавказе» Сулейман Магомедов.





Прошёл 10 км на руках.Наш ответ Брюсу Ли: дагестанский йог ходит между городами на руках и отжимается на одном пальце.









В этот раз опыт получился удачным. Означенные 10 километров вдоль трассы йог преодолел за 12 часов. Но после «прогулки» честно признался, что пару раз останавливался, чтобы передохнуть.





Самосовершенствованием мужчина занимается давно. Началом его спортивной карьеры, традиционно для местных жителей, стала борьба. Ей мужчина посвятил более 25 лет.





- Я всю жизнь в спорте. Тренировал, тренировался, долгое время занимался борьбой, потом неожиданно увлёкся массажем, а потом посвятил себя йоге. Останавливаться на этом ни в коем случае не буду. Самосовершенствоваться нужно каждый день и всю жизнь, - считает дагестанский йог.









Список «трюков» Сулеймана, которыми он привык удивлять публику, состоит из 10 пунктов. Здесь и сложнейшие позы из йоги, которые "гуттаперчевый" дагестанец в свои 55 лет выполняет с удивительной лёгкостью, и отжимание на одном пальце, и стойка на гвоздях. Но самой сложной и опасной практикой мужчина считает глотание шпаги.





- Это очень сложно, совершенно неприятно и крайне опасно, - предупреждает йог. - Но, конечно, ничто так не демонстрирует удивительные способности человеческого тела. По ому я решил попробовать — сначала долго практиковался на шланге, потом начал тренироваться с короткими кинжалами.









Сейчас Сулейман Магомедов без труда проглатывает 45-сантиметровое лезвие кортика и продолжает совершенствоваться. Сейчас у йога две мечты: попасть в Книгу рекордов Гиннесса как человек, прошедший наибольшее расстояние на руках, и выступить в эфире известного шоу «Я могу».





- Я хочу, чтобы все узнали, что Брюс Ли мог отжиматься на двух пальцах, а дагестанец может на одном! Что человек может пройти 10 километров на одних руках! Я и нунчаками стал заниматься, чтобы показать, что умею это не хуже, чем настоящие мастера. У меня есть целая программа, и я очень надеюсь, что меня заметят. Очень хочу стать примером для Дагестана и для всей России и показать, на какие чудеса способен наш народ!