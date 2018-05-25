«Внимание – дети!»: с сегодняшнего дня ГАИ штрафует за невключенные фары
30 мая в школах Беларуси прозвенит последний звонок. В связи с окончанием учебного года и началом летних каникул ГАИ с сегодняшнего дня проводит акцию «Внимание – дети!», которая продлится по 5 июня.
В эти дни все автомобили независимо от времени суток обязаны передвигаться с включенными фарами или дневными ходовыми огнями, пишет "СБ".
За невыполнение требования автомобилистам грозит штраф до двух базовых величин (до 49 руб.).
В ГАИ отмечают, что с начала этого года на дорогах страны погибли 6 детей, 125 получили травмы.
При этом около 70% всех пострадавших в ДТП детей получают травмы на дорогах за шесть тёплых месяцев – с мая по октябрь, и большая их часть – летом.
В этой связи в Госавтоинспекции призывают водителей быть готовыми к внезапному появлению детей на дороге, быть особенно внимательными во дворах, строго соблюдать правила проезда пешеходных переходов.
08:32 25/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.