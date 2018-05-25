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«Внимание – дети!»: с сегодняшнего дня ГАИ штрафует за невключенные фары

30 мая в школах Беларуси прозвенит последний звонок. В связи с окончанием учебного года и началом летних каникул ГАИ с сегодняшнего дня проводит акцию «Внимание – дети!», которая продлится по 5 июня.

В эти дни все автомобили независимо от времени суток обязаны передвигаться с включенными фарами или дневными ходовыми огнями, пишет "СБ".

За невыполнение требования автомобилистам грозит штраф до двух базовых величин (до 49 руб.).

В ГАИ отмечают, что с начала этого года на дорогах страны погибли 6 детей, 125 получили травмы. 

При этом около 70% всех пострадавших в ДТП детей получают травмы на дорогах за шесть тёплых месяцев – с мая по октябрь, и большая их часть – летом.

В этой связи в Госавтоинспекции призывают водителей быть готовыми к внезапному появлению детей на дороге, быть особенно внимательными во дворах, строго соблюдать правила проезда пешеходных переходов. 

08:32 25/05/2018






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