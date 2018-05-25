За невыполнение требования автомобилистам грозит штраф до двух базовых величин (до 49 руб.).





В ГАИ отмечают, что с начала этого года на дорогах страны погибли 6 детей, 125 получили травмы.





При этом около 70% всех пострадавших в ДТП детей получают травмы на дорогах за шесть тёплых месяцев – с мая по октябрь, и большая их часть – летом.





В этой связи в Госавтоинспекции призывают водителей быть готовыми к внезапному появлению детей на дороге, быть особенно внимательными во дворах, строго соблюдать правила проезда пешеходных переходов.