Милиция нашла женщину, выбросившую новорожденного сына под трансформаторной будкой в Белыничах
Милиция нашла женщину, выбросившую новорожденного в Белыничах, сообщает УВД.
4 апреля на улице Телешева в Белыничах возле трансформаторной подстанции нашли труп новорожденного ребенка, мальчика. Тело пролежало там более суток. В ходе осмотра было установлено, что роды проходили вне медицинского учреждения.
Следователи возбудили возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.
Сотрудниками уголовного розыска отрабатывались женщины, находящиеся на учете по беременности, срок родов которых выпадал на конец марта начало апреля, а также семьи, находящиеся в социально-опасном положении, ведущие асоциальный образ жизни, которые могли не встать на учет в связи с беременностью.
Личность женщины была установлена. Ею оказалась 33-летняя жительница Березино, которая временно проживала в Белыничах, вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла спиртными напитками, на учете по беременности не находилась. У нее были отобраны биологические образцы для сравнительного исследования, которые были направлены в государственный комитет судебных экспертиз. По результатам исследования была установлена ее причастность к данному преступлению.
Сейчас проводятся дополнительные экспертизы по установлению причины смерти новорожденного ребенка.
08:32 25/05/2018
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