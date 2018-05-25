И вот когда пути назад уже нет и "белорусские" Geely стройными рядами должны потянуться "по всей вертикали", в этой, как кому-то кажется, идеальной схеме начинают происходить сбои. Некоторые госслужащие продолжают с завидным упорством желать отнюдь не продукцию "БелДжи", а автомобили европейских производителей.





"Пусть чиновники покупают"





С самого начала было очевидно, что после ввода завода "БелДжи" в эксплуатацию его продукцию будут "рекомендовать" всем госслужащим. Александр Лукашенко еще в апреле 2016 года, когда Geely собирали у нас отверточным способом, вполне ясно заявил: "Никакого импорта для чиновников, кроме премьера, вице-премьеров и высших должностных лиц". В конце 2017-го президент подтвердил, что "уже запретил по вертикали всем госслужащим покупать импортные автомобили".









Президент пояснил, что замену необходимо производить постепенно, по мере возникновения такой необходимости. "Надо покупать свои автомобили, тем более они в два раза дешевле немецких, - цитировали тогда президенты все СМИ. - Вы сказали, что машина хорошая, значит, пусть чиновники покупают. Поручение Виктору Шейману: пускай прорабатывает, где и сколько по плану по всей вертикали, начиная от председателя райисполкома и заканчивая министрами".





Возможно, чиновники забыли о таком поручении?





Тендеры - и почти все как на ладони





Чтобы на конкретных примерах показать "пожелания" чиновников к своим служебным автомобилям, обратимся к электронной торговой площадке Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен Республики Беларусь. Именно на сайте http://www.icetrade.by размещается соответствующая информация о государственных закупках и обо всем, что с ними связано. Мы очередной раз мониторили площадку и обратили внимание на два тендера (вот и вот), которые объявили некоторые белорусские суды.









Минский областной суд хочет купить пять автомобилей на общую сумму 280.000 рублей. Правда, стоит пометка, что сумма "ориентировочная". Получается в среднем 56.000 руб. за каждый экземпляр (23.830 евро). Источник финансирования - государственный внебюджетный фонд.





Государственный внебюджетный фонд (Бюджетный кодекс РБ, ст.2 п.1.27) - фонд денежных средств, образуемый в соответствии с законодательными актами вне республиканского бюджета для осуществления определенных задач и функций государственных органов и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь.





Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов могут формироваться за счет взносов на государственное социальное страхование, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений.





Право создания государственных внебюджетных фондов принадлежит Президенту Республики Беларусь и (или) Национальному собранию Республики Беларусь, если иное не будет установлено Президентом.





И пусть вас не вводит в заблуждение слово "внебюджетный". В соответствии с Бюджетным кодексом такие фонды являются частью бюджетной системы страны - это не собственные средства, которые предприятие, к примеру, заработало ведением хозяйственной деятельности.





Во вложенных документах заказчик закупки излагает свои требования по техническим характеристикам, которые он предъявляет к автомобилю. В техническом задании указывают мощность двигателя не менее 110 л.с., объем не более 1600 куб.см, коробка механическая 5-ступенчатая, тип топлива - бензин, смешанный расход - не более 6,5 л/100 км. На первый взгляд все нормально, ничего не вызывает подозрений.









Но давайте подробнее изучим эти документы. Миноблсуду, помимо всего прочего, нужен автомобиль с "электронной системой курсовой устойчивости (ESC), вкл. блокировку дифференциала (XDS)", в нем должен быть установлен "сенсорный дисплей 8'', MP3, USB, SD-слот, Apple Chip, не менее 8 динамиков". Радует, что слуги народа ценят хорошую управляемость и разбираются в современных технологиях. Но есть одно интересное обстоятельство: дело в том, что такие обозначения (XDS, Apple Chip) использует для своих моделей группа VAG, то есть выбор сужается по факту до трех марок - Skoda, VW, Audi. Зная особое отношение белорусов к чешскому бренду, идем на сайт официального представителя Skoda в Беларуси.









Габариты сходятся, характеристики колесных дисков - тоже, мелочи вроде розетки для задних пассажиров… Бинго! Под требования полностью подходит Skoda Octavia с самым скромным мотором 1.6 MPI, но в самой богатой комплектации Style.





Единственный нюанс - заказчик требует объем багажного отделения не менее 580 л, а у Octavia он указан как 568 л. Нам почему-то кажется, что эти 12 л разницы не более чем оплошность, вряд ли они станут препятствием для удовлетворения такой "вкусной" заявки.





Сколько же стоят такие машины? По прайсу на сайте дилера подобная Skoda Octavia в упомянутой комплектации - от 42.861 рубля. Но в техническом задании мы видим, что автомобиль должен быть окрашен краской "металлик" (+568 руб.) и непременно иметь заводскую тонировку (+253 руб.), которая в прайсе имеет очень красивое и романтичное название Sunset (в переводе с англ. - закат, вечерняя заря). Запомните его, оно нам еще пригодится.





Красивая машина, правда?





За остальные опции вроде передних и задних сидений с подогревом, двухзонного климат-контроля и красивых литых дисков на 16 дюймов не беспокойтесь - для этой комплектации они идут в "базе". Итак, если участник торгов не предложит каких-то скидок за объем закупки (обычно спецусловия все-таки предлагаются), один автомобиль может обойтись в 43.682 руб., пять - в 218.410. То есть потратить придется даже меньше, чем готовы были изначально. Экономия, она такая!





Обратили мы внимание и на Гомель, где областной суд пожелал приобрести три автомобиля на сумму 165.000 руб., то есть 55.000 за штуку (23.400 евро). Ситуация тут по сравнению с Миноблсудом практически аналогичная, хотя гомельчане "зашифровали" Octavia чуть лучше. Тем не менее и они заложили в описание предмета закупки нужные характеристики только одного двигателя (другие можно даже не брать), прописали габаритные размеры "чеха" и окончательно "прокололись" на тонировке, записав то самое романтичное слово Sunset прямо в техническом задании.









В общем, даже по указанному в обоих тендерах объему двигателя 1,6 л становится понятно, что в Geely суды не заинтересованы, поскольку "БелДжи" в настоящее время производит две модели -Atlas и Emgrand X7, объемы двигателей которых начинаются с 2,0 л. За деньги, которые суды готовы потратить на транспорт, получилось бы купить неплохие в плане оснащения Atlas. Хотя подозреваем, что и при передвижении на более доступных Emgrand X7 качество работы белорусской системы правосудия не пострадало бы.





Что в этой ситуации необычного?









Нет никакого законодательного акта, обязывающего госучреждения покупать продукцию "БелДжи". Пока нет. Но, во-первых, есть устное распоряжение главы государства, во-вторых, что касается самой процедуры торгов, то законодательство здесь предельно четко определяет, что описание предмета торгов в тендерной документации должно быть составлено таким образом, чтобы исключить заведомый выбор товаров одним поставщиком (ст.20 Закона РБ "О государственных закупках товаров"). Проще говоря, законодатель пресекает возможность "подгонять" торги под конкретного поставщика. Вот и выглядят странными "узкие" критерии характеристик рассматриваемых нами закупок. Ну а если поставщик окажется один или вообще будет отсутствовать? Тогда все еще проще: заказчик (государственный орган) может произвести закупку из одного источника, то есть там и у того, где он пожелает.





Что сказали в суде?





Почему же государственные учреждения с их чиновничьим аппаратом уже на стадии подготовки тендерной документации отказываются от Geely? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, мы обратились к лицам, которые указаны в тендерной документации, и вот что получилось.





Минский областной суд (Березун О.С.): "К сожалению, на этот вопрос мы ответить не можем. Указать сотрудника, способного прояснить ситуацию, тоже не можем".





Гомельский областной суд (Коптева Г.М.): "Почему тендерная документация составлена таким образом и с такими критериями (условиями), не знаю, я не технический специалист. Я думаю, у нас на этот вопрос некому ответить".





Так что о причинах "недоверия" к детищу отечественного автопрома додумывать придется нам с вами.



