"Освежилась": в Гродно девушка с ног до головы оказалась облитой маслом из-за лопнувшего на грузовике шланга высокого давления
24 мая на улице Суворова в Гродно, напротив дома 226, работал грузовой автомобиль с манипулятором, который проводил разгрузочные работы.
Место проведения работ огорожено не было. поэтому пешеходы проходили мимо грузовика по тротуару. Около 12:30, в то время когда по тротуару проходила девушка, в манипуляторе лопнул гидравлический шланг и масло под давлением с ног до головы окатило её. Но дальше история и вовсе приобрела необычный поворот.
Мужчины вместо того, чтобы успокоить женщину, стали между собой ругаться, а потом и вовсе стали кричать на девушку, за то что она проходила рядом с работающей техникой.
08:04 25/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.