



Место проведения работ огорожено не было. поэтому пешеходы проходили мимо грузовика по тротуару. Около 12:30, в то время когда по тротуару проходила девушка, в манипуляторе лопнул гидравлический шланг и масло под давлением с ног до головы окатило её. Но дальше история и вовсе приобрела необычный поворот.





Мужчины вместо того, чтобы успокоить женщину, стали между собой ругаться, а потом и вовсе стали кричать на девушку, за то что она проходила рядом с работающей техникой.