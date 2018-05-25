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"Освежилась": в Гродно девушка с ног до головы оказалась облитой маслом из-за лопнувшего на грузовике шланга высокого давления

24 мая на улице Суворова в Гродно, напротив дома 226, работал грузовой автомобиль с манипулятором, который проводил разгрузочные работы.


Место проведения работ огорожено не было. поэтому пешеходы проходили мимо грузовика по тротуару. Около 12:30, в то время когда по тротуару проходила девушка, в манипуляторе лопнул гидравлический шланг и масло под давлением с ног до головы окатило её. Но дальше история и вовсе приобрела необычный поворот.

Мужчины вместо того, чтобы успокоить женщину, стали между собой ругаться, а потом и вовсе стали кричать на девушку, за то что она проходила рядом с работающей техникой.

Блог s13
08:04 25/05/2018






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