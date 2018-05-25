Минчане в 14 раз перевыполнили план по экономии электричества в подъездах
В Минске в 2017 году на освещение мест общего пользования в многоквартирных жилых домах потребовалось на 34,6 % меньше электроэнергии, чем в 2016–м.
Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», сообщил заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Юрий Кукашук на заседании технико-экономического совета объединения.
Он добавил, что планировалось сократить расход электроэнергии на 2,4 %. Столь существенное перевыполнение этого плана связано, в частности, с заменой в подъездах обычных элементов освещения на энергосберегающие. Только в 2017 году в местах общего пользования жилфонда столицы было установлено свыше 121 тысячи таких светильников.
К этому времени большинство лестничных клеток уже оснащено светодиодными лампами, однако их еще не хватает на входах в подъезды, на незадымляемые лестницы, в приквартирные тамбуры.
С начала года уже заменено 19 тысяч светильников. Всего же осталось установить около 46 тысяч таких светильников, чтобы ими были обеспечены все места общего пользования за исключением приквартирных тамбуров. Намечены и другие энергосберегающие мероприятия: ремонт и утепление кровель, фасадов, оконных блоков в местах общего пользования и так далее.
07:52 25/05/2018
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