Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости» , сообщил заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Юрий Кукашук на заседании технико-экономического совета объединения.





Он добавил, что планировалось сократить расход электроэнергии на 2,4 %. Столь существенное перевыполнение этого плана связано, в частности, с заменой в подъездах обычных элементов освещения на энергосберегающие. Только в 2017 году в местах общего пользования жилфонда столицы было установлено свыше 121 тысячи таких светильников.





К этому времени большинство лестничных клеток уже оснащено светодиодными лампами, однако их еще не хватает на входах в подъезды, на незадымляемые лестницы, в приквартирные тамбуры.





С начала года уже заменено 19 тысяч светильников. Всего же осталось установить около 46 тысяч таких светильников, чтобы ими были обеспечены все места общего пользования за исключением приквартирных тамбуров. Намечены и другие энергосберегающие мероприятия: ремонт и утепление кровель, фасадов, оконных блоков в местах общего пользования и так далее.