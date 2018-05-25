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В Минске осудили вора в законе из Грузии

Как стало известно ИА «Прайм Крайм», вчера в Октябрьском суде Минска 44-летнему лидеру «мингрельского» воровского клана Геле Кардаве назначена первая судимость.

В Минске осудили вора в законе из Грузии

Подсудимый признан виновным в неоднократном использовании поддельных документов. Судья Руденко полностью удовлетворил ходатайство обвинения, которое запросило накануне для Гелы три года лишения свободы.

Напомним, Гела Кардава был задержан в январе в аэропорту Минска при попытке вылететь в Турцию с паспортом на другое имя.

Отправившись за решетку на реальный срок, Гела Кардава покинул клуб несудимых воров.

Предстоящая отсидка обещает стать уникальным опытом как для самого Гелы, так и для всей белорусской исполнительной системы, внутри которой нечасто оказывается вор-небелорус. Одним из последних таких «гастролеров» был Сергей Акимов, который отсидел весь срок, не называясь, пишет агентство.

Что касается статуса Гелы, в изоляторе на Володарке он сразу же был подтвержден с воли единственным действующим белорусским вором «в законе» Александром Кушнеровым, который по счастью является сподвижником Гелы и даже его «крестником».

Гела Кардава имеет репутацию одного из наиболее активных и известных воров «в законе» среднего поколения. Во времена позднего Хасана ему несколько лет довелось находиться в самой гуще событий и не на последних ролях. Затем миг на вершине мира сменился личной преисподней. Вместе с растущей популярностью Гела приобрел себе массу могущественных врагов по ту сторону баррикад.


Пришедший на место Хасана Шакро в конфликте Гелы и Бадри выбрал сторону Бадри. После этого Гела, бывший всегда на слуху, на несколько лет пропал из поля зрения. Часть его сторонников за это время перешла под протекторат Гули, который Гелу к себе так и не подпустил.

Нынешний год стал для Кардавы особенно щедрым на удары судьбы. Совершенное в апреле убийство Гии Звиададзе больнее всех отразилось именно на Геле. Не секрет, что в последние годы между ними возникло настоящее чувство локтя. Оба, каждый чем мог, давали друг другу поддержку и уверенность в завтрашнем дне. Рядом со Звиададзе Гела вновь почувствовал свою нужность и приобщение к чему-то значительному.


07:22 25/05/2018






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