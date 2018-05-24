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Белорус создал петицию с предложением «взымать налог за гомосексуальность»

После гомофобной статьи МВД, на которую ведомству понадобилось три дня, белорусы создали петицию с требованиями удалить материал с сайта и проверить законность таких высказываний. Притом гораздо быстрее – она появилась на сайте «Удобный город» менее, чем за сутки. Петиция апеллирует к законам, конституции и разуму. Но мало кто знает, что на change.org появилась петиция в поддержку МВД и Игоря Шуневича в частности.

«Мы поддерживаем заявление министра внутренних дел Беларуси касательно недопустимости пропаганды несвойственных, противоестественных и иных деструктивных особенностей, идеологий, в том числе — нетрадиционной сексуальной ориентации, — пишет он. — Мы рады, что Республика Беларусь придерживается традиционных семейных и христианских ценностей, ставит под особую защиту союз мужчины и женщины, который находится под угрозой исчезновения в этом бушующем мире поддельных ценностей. Мы не хотим, чтобы в нашу страну проникали вредоносные чуждые нам модели отношений. Демографический рост — поистине главный приоритет государства, это вопрос выживания нации.

Ввиду того, что ЛГБТ-люди не способствуют увеличению базы налогоплательщиков, перекладывая бремя налоговой нагрузки на нас, добропорядочных граждан, мы предлагаем:

- обязать людей, которые открыто заявляют о своей гомосексуальности и вступают в однополые отношения, оплачивать все услуги, которые оказываются государством бесплатно или по льготной цене для граждан Республики Беларусь, в полном объеме: медицина, образование, коммунальные услуги;

- добавить графу «сексуальная ориентация» в налоговую декларацию для физических лиц и взымать налог за гомосексуальность в размере 50 базовых величин.

Данные действия будут препятствовать навязыванию нетрадиционных моделей отношений, способствовать увеличению благосостояния наших граждан и процветанию Республики Беларусь».


Глеб Ковальский, автор петиции, рассказал The Village Беларусь, что настроен весьма решительно и полностью поддерживает железную волю главы МВД: «Я считаю, нужно действовать здесь и сейчас, иначе мы упустим момент. Тучи сгущаются, мы видим, как мир стремительно превращается в Содом, но у нас есть сила, которая готова оказать противодействие, — наш спаситель, Игорь Александрович Шуневич, храбро вставший на путь борьбы с главным бичом современного общества. Он не побоялся дать отпор, показать свою готовность любыми способами не впустить эту заразу в нашу процветающую страну! Мы должны объединиться и встать за его широкой спиной плечом к плечу, чтобы не допустить морального разложения нашего народа. Мне кажется, налог в 50 базовых величин приструнил бы распоясавшихся гомосексуалистов и остановил распространение этой инфекции в нашей стране».

Хочется верить, что все-таки это сарказм.

21:50 24/05/2018






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