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Cезон голодовок: в Гомеле две женщины объявили голодовку из-за коммунальных причин

24 мая жительницы Гомеля 33-летняя Елена Гринько и 48-летняя Оксана Филипенко объявили бессрочную голодовку. Соответствующее заявление женщины подали в администрацию Новобелицкого района города, передает «Радыё Свабода».

Cезон голодовок: в Гомеле две женщины объявили голодовку из-за коммунальных причин
«Мы уже испробовали все возможные ресурсы для решения жилищных проблем, которые создали нам власти Гомеля. Были на приемах и у «мэра», и у «губернатора», и у помощника Лукашенко по Гомельской области - результата никакого», - пишут заявительницы.

По утверждению голодающих, жители дома № 14 улицы Урицкого оказались в опасном положении. Дом не имел капитального ремонта с момента постройки в 1967 году. Жилищно-коммунальная служба заменила электропроводку без технического проекта. Электроэнергия периодически пропадает. Люди опасаются пожара, как в «Зимней вишни» в российском городе Кемерово. Дом № 14 ранее принадлежал железной дороге. 90 процентов квартир в нем приватизированы.
 
Приняв этот дом в городскую коммунальной собственность, власти сделали его общежитием. Приватизированную квартиру Елены Гринько районная администрация через суд оставила без кухни, ванны, туалета и требует сейчас выкупить все это за 18,7 тысячи рублей. А у молодой семьи в квартире два инвалида - сын и престарелая мать Елены.

Жители дома не могут заключить прямые договора с энергетиками на обеспечение квартир, так как районное коммунальное предприятие это сделало от своего имени как для общежития.

Голодающие считают, что таким образом осуществляются коррупционные схемы пополнения доходов коммунальщиков и обогащения за счет жителей, а тем временем дом полвека стоит без надлежащего ремонта.

Оксана Филипенко сообщила, что они с Еленой Гринько добиваются встречи с Лукашенко.

«Радыё Свабода»
21:28 24/05/2018






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