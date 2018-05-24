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Вынесен приговор милиционеру, избившему задержанных в Бресте

Суд вынес приговор бывшему сотруднику Московского РОВД Бреста, который обвинялся в превышении власти и служебных полномочий — 6 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Кроме того, Олега Самарчука лишили спецзвания «старший сержант» и обязали выплатить потерпевшим — Сергею Коляде и Александру Зехову — материальную компенсацию морального вреда: 5 тысяч рублей первому и 3 тысячи — второму. С обвиняемого также взыскали в пользу Александра Зехова компенсацию расходов на юридическую помощь.

Ему также на пять лет запретили занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, а также должности в органах и подразделениях МВД, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей.

Обвиняемого взяли под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, Самарчук «в группе с неустановленными лицами» избил двух жителей Бреста, которых доставили в опорный пункт милиции за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. Его обвиняли в превышении власти и служебных полномочий, сопряженном с насилием и применением спецсредств. Экс-милиционер себя виновным не признал.
TUT.by
21:17 24/05/2018






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