Вынесен приговор милиционеру, избившему задержанных в Бресте

Кроме того, Олега Самарчука лишили спецзвания «старший сержант» и обязали выплатить потерпевшим — Сергею Коляде и Александру Зехову — материальную компенсацию морального вреда: 5 тысяч рублей первому и 3 тысячи — второму. С обвиняемого также взыскали в пользу Александра Зехова компенсацию расходов на юридическую помощь.





Ему также на пять лет запретили занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, а также должности в органах и подразделениях МВД, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей.





Обвиняемого взяли под стражу в зале суда.





Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.





Напомним, Самарчук «в группе с неустановленными лицами» избил двух жителей Бреста, которых доставили в опорный пункт милиции за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. Его обвиняли в превышении власти и служебных полномочий, сопряженном с насилием и применением спецсредств. Экс-милиционер себя виновным не признал.