Двое белорусов участвовали в международном наркосиндикате, который перевёз 830 килограмм гашиша
Два белорусских наркодиллера участвовали в поставках крупных партий гашиша из Испании в Россию транзитом через Беларусь. Члены преступной группировки действовали в Марокко, Испании, Литве, Польше, Украине, Молдове и России, сообщает УСК по Гродненской области.
Уроженцы Слуцка и Солигорска были задержаны 14 июня 2017 года в деревне Микелевщина Гродненской области. В газовом баллоне их автомобиля нашли тайник, в котором было больше 35 кг гашиша.
В результате оперативники задержали 20 активных участников преступного международного сообщества, включая его организаторов и лидеров. Общий вес изъятого из тайников гашиша превысил 830 килограмм.
19:58 24/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.