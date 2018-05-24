



Гомельский рыбак: «Скоро будем детям на картинках показывать, какая раньше рыба водилась»

В «Комсомолку» прислали фото витрин в Речице, на которых лежит свежий судак. А ведь до конца мая - нерест, ловля запрещена.





- Запрет должен распространяться на всех! Скоро в реках вообще рыбы не останется. Мне, простому рыбаку, за одну рыбку будет штраф в 18 базовых. А арендатор ничего не боится: он заплатил за аренду участка реки и черпает день и ночь. Ссылаются, что у них маленькие квоты, а где столько инспекторов возьмут, чтобы контролировать? Если бы был полагающийся надзор - другое дело, - возмущен гомельчанин Игорь.









Рыбак говорит, что нередко любителей обвиняют в том, что они вылавливают всю рыбу, поэтому она исчезает из водоемов:





- Это чушь. Я помню те времена, когда ловили все: и браконьеры, и простые рыбаки - и на всех рыбы хватало. А сейчас - нет, потому что у нас, по сути, «узаконенное браконьерство».





Напомним, гомельские рыбаки уже поднимали вопрос об аренде рек и проводили акцию протеста.



