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Почему во время запрета ловли судака арендаторы поставляют свежую рыбу

Во время запрета на ловлю судака в Речице продают свежую рыбу. Фото: из письма в редакцию kp.by.


Гомельский рыбак: «Скоро будем детям на картинках показывать, какая раньше рыба водилась»
В «Комсомолку» прислали фото витрин в Речице, на которых лежит свежий судак. А ведь до конца мая - нерест, ловля запрещена.

- Запрет должен распространяться на всех! Скоро в реках вообще рыбы не останется. Мне, простому рыбаку, за одну рыбку будет штраф в 18 базовых. А арендатор ничего не боится: он заплатил за аренду участка реки и черпает день и ночь. Ссылаются, что у них маленькие квоты, а где столько инспекторов возьмут, чтобы контролировать? Если бы был полагающийся надзор - другое дело, - возмущен гомельчанин Игорь.


Рыбак говорит, что нередко любителей обвиняют в том, что они вылавливают всю рыбу, поэтому она исчезает из водоемов:

- Это чушь. Я помню те времена, когда ловили все: и браконьеры, и простые рыбаки - и на всех рыбы хватало. А сейчас - нет, потому что у нас, по сути, «узаконенное браконьерство».

Напомним, гомельские рыбаки уже поднимали вопрос об аренде рек и проводили акцию протеста.


19:40 24/05/2018






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