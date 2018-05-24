Почему во время запрета ловли судака арендаторы поставляют свежую рыбу
Во время запрета на ловлю судака в Речице продают свежую рыбу. Фото: из письма в редакцию kp.by.
Гомельский рыбак: «Скоро будем детям на картинках показывать, какая раньше рыба водилась»
В «Комсомолку» прислали фото витрин в Речице, на которых лежит свежий судак. А ведь до конца мая - нерест, ловля запрещена.
- Запрет должен распространяться на всех! Скоро в реках вообще рыбы не останется. Мне, простому рыбаку, за одну рыбку будет штраф в 18 базовых. А арендатор ничего не боится: он заплатил за аренду участка реки и черпает день и ночь. Ссылаются, что у них маленькие квоты, а где столько инспекторов возьмут, чтобы контролировать? Если бы был полагающийся надзор - другое дело, - возмущен гомельчанин Игорь.
Рыбак говорит, что нередко любителей обвиняют в том, что они вылавливают всю рыбу, поэтому она исчезает из водоемов:
- Это чушь. Я помню те времена, когда ловили все: и браконьеры, и простые рыбаки - и на всех рыбы хватало. А сейчас - нет, потому что у нас, по сути, «узаконенное браконьерство».
Напомним, гомельские рыбаки уже поднимали вопрос об аренде рек и проводили акцию протеста.
19:40 24/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.