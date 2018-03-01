Зелёный портал собрал последние новости, связанные с этим делом.





Компромат на активистов





Всю прошлую неделю СМИ активно обсуждали попавшую в социальные сети фотографию документа, в котором говорилось, что польский «Центр экологического права» (ЦЭП) якобы перечислил правозащитнику Роману Кисляку, представляющему интересы брестчан в суде, 6,5 тысяч евро на охрану окружающей среды, обусловленную строительством завода.





Этот факт решила проверить редакция «Еврорадио», связавшись с президентом ЦЭП Магдаленой Бар, которая заявила журналистам, что организация денег на такие нужды не перечисляла и вообще занимается не общественными, а научными вопросами. И уточнила, что подпись под документом не похожа на ее собственную.





С ней согласился Валентин Стефанович, юрист правозащитного центра «Весна», который также упомянут в документе в качестве одного из грантополучателей.





«…Как представитель Совета организации я не знаю ничего ни о каких проектах, совместных с Кисляком. И центра этого экологического польского я не знаю — никогда не слышал о нём», - заявил Стефанович.





Чуть позже и сам юрист Роман Кисляк прокомментировал этот случай «Брестской газете», отвергнув обвинения в материальной ангажированности:





«Похоже, мы сильно прижали «АйПауэр» и группу компаний ПАК. Думаю, это отчаянная попытка повернуть все вспять. Обвинить в протестах блогеров Петрухина и Кабанова (авторы ютуб-канала «Народный репортер», освещающего события с заводом, – прим. ред.), правозащитника Кисляка, еще несколько активистов и таким образом продемонстрировать «искусственность» этого протеста. Думаю, ничего у них не получится».





Правозащитник подал заявление в милицию о клевете и мошенничестве, а также выразил желание обратиться с жалобой в польскую полицию, поскольку в деле фигурирует «Центр экологического права».









Жалоба Лукашенко





В конце прошлой недели брестчане обратились с письмом к президенту Беларуси с просьбой разобраться в ситуации с заводом, приложив к нему подписи 36 тыс. человек. В жалобе в частности разбираются выводы правительственной комиссии, созданной в начале марта из чиновников республиканского уровня, которые не нашла никаких проблем с аккумуляторным заводом.





Зелёный портал получил копию письма и пообщался с активисткой Ириной (женщина отказалась называть свою фамилию) о том, чего жители Бреста ждут от Лукашенко и что именно их не устроило в выводах правительственной комиссии.





«Изначально мы написали жалобу в Администрацию президента (АП) со всеми вопросами и несоответствиями по законодательству, аргументировавших нашу позицию: почему были нарушены права горожан. У нас ведь не спрашивали, нужно ли здесь строить завод. Хотя предприятие строится в непосредственной близости от жилых домов и будет однозначно оказывать влияние на город».





«Скажу так, что мы расцениваем решение комиссии как очередную отписку. Попытку уговорить общественность, что это предприятие безопасно. Но на самом деле на те вопросы, которые волнуют нас, ответы даются уклончиво и не полностью. Спрашиваем об одном, а ответ уходит в другое русло, и делается вывод, что все хорошо».





Общественность хочет услышать не просто отписки на жалобу, а четкую и аргументированную позицию, почему завод строится с нарушениями.





«Мы писали жалобу в АП с целью разобраться, а теперь жалуемся лично на его имя и хотим, чтобы глава государства по этому поводу высказался», - говорит Ирина.





Угрозы в адрес СМИ





На прошлой неделе пресс-служба группы компаний 1AK-GROUP (в ее состав входит строящийся завод «Айпауэр»), разослала белорусским изданиям предупреждения, чтобы они перестали публиковать непроверенную информацию, порочащую репутацию их бизнеса.





«Брестская газета» получила ответ от компании на вопрос, какая именно информация является непроверенной.





«Во-первых, различными лицами неоднократно указывалось, что предприятие ООО «БИТ-Сплав» в ходе своей деятельности производит высокотоксичные и опасные отходы 1-го и 2-го классов. Однако, согласно заключению о степени опасности отходов производства и класса опасности, выданному ООО “БИТ-Сплав” государственным учреждением “Гомельский областной центр гигиены и эпидемиологии и общественного здоровья” от 2 августа 2013 года, свинцовая зола (изгарь) относится к отходам с 3-й степенью опасности код 3121400 <…>





Во-вторых, неоднократно утверждалось, что на общественное обсуждение и экологическую экспертизу были представлены разные отчеты об ОВОС ООО «АйПауэр». Однако, согласно решению суда Московского района г. Бреста от 27 марта 2018 года, «доводы истцов о том, что отчет об ОВОС, размещенный для общественного обсуждения на интернет-сайте Брестского райисполкома, и отчет об ОВОС, направленный на государственную экологическую экспертизу, отличаются по объему, не являются основанием для приостановления хозяйственной деятельности, поскольку в информационном письме ООО «Экология-сервис» от 1.03.2018 №24 указано, что при дальнейшем появлении уточняющей информации в рамках разработки раздела «Охрана окружающей среды» в отчет об ОВОС были внесены дополнения для большей детализации технологического процесса и воздействия проектируемого аккумуляторного завода на окружающую среду».





Но почему из всего высказанных ранее претензий у руководства завода претензии только к этим двум моментам? Юрист «Экодома» Татьяна Синица считает, что если даже «Айпауэр» выполнит свои угрозы и доведет дело в отношении медиа до суда, им придется изрядно постараться, чтобы доказать факт нанесения ущерба деловой репутации компании.





«Не понятно, как медиа или экологические активисты порочат деловую репутацию компании, распространяя информацию о том, что на общественные обсуждения и на экспертизу были предоставлены разные отчеты об ОВОС. Тем более что «Айпауэр» ссылается на решение суда, в котором говорится лишь о том, что доводы истцов «не являются основанием для приостановления хозяйственной деятельности». В этом решении не говорится о том, что отчеты об ОВОС идентичны», - отмечает Татьяна Синица.





Суд признает, что изменения в отчет об ОВОС были, что была детализация отчета, но сами эти изменения не были настолько существенными, чтобы для этого требовалось повторное общественное обсуждение, либо суд мог удовлетворить иск о приостановлении деятельности компании.





«Но это не значит, что утверждения истцов и последующие публикации о том, что на обсуждение и экспертизу были представлены разные документы, - ложные», - говорит юрист «Экодома».









Почему конфликт продолжается?





История протестов вокруг строительства аккумуляторного завода в Бресте в очередной раз показывает, что проблемы возведения подобного рода объектов лежат в плоскости взаимоотношений властей, застройщиков и граждан.





Не прозрачность системы на уровне принятия решений о строительстве, остутствие законодательной базы для проведения общественных обсуждений на этапе планирования строительства того или иного объекта (а не на этапе обсуждения отчета о воздействии на окружающую среду), приводят к социальной напряженности.





Отписки, канцелярский язык, невозможность пробраться сквозь дебри сугубо технических документов – благодатная почва для недоверия, разнообразных версий и, разумеется, страхов.





Выход из этой ситуации один – меня саму систему общественных обсуждений в стране, делаяя ее более прозрачной и привлекая граждан на самых ранних этапах планирования строительства не только заводов, но и общественных и жилых застроек.