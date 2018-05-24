Борьба за выживание: лиса схватила кролика, а орлан их обоих
Это произошло в американском штате Вашингтон.
Лиса схватила кролика, но не успела рассправиться с добычей, как пролетающий мимо белоголовый орлан подхватил ее. В результате рыжей пришлось расстаться с добычей. Только после этого орлан ее отпустил.
17:56 24/05/2018
Загрузка...
Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.