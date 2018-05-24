Минчане вполне исправно платят — задолженность по счетам сейчас имеет менее 10%. Да и среди них подавляющее большинство задержало выплаты на дни и месяц. Но по 2,7 тыс. лицевых счетов не платят больше года, в 6,1 тыс. квартир отключили свет и воду за просрочку от двух месяцев. А это значит, что тысячи нанимателей, собственников — потенциальные бомжи. Поскольку не все — одинокие, кандидатами в бомжи становятся и их сожители, и взрослые члены семьи, сообщает realty.tut.by

Про показательный пример мы недавно писали — коммунальники «очищали» квартиру неплательщицы-нанимателя. Пока женщина в ЛТП, из квартиры по Козлова, 19 выселяли ее сожителя.





Фото: агентство «Минск-Новости»

Судьба таких квартир проста: слесарь меняет дверной замок, ЖРЭО делает чисто символический ремонт и восстанавливает свет. После ремонта сюда въедут новые жильцы из числа нуждающихся. С собственниками-неплательщиками немного сложней — их квартиру продают, гасят долги перед коммунальниками, а остатки средств отдают.





Напомним, еще в 2015-м предварительные подсчеты показывали, что во всей Беларуси в ближайшие годы появится порядка 10−15 тысяч новых бомжей — асоциальных элементов, не приватизировавших квартиры и не желающих платить по счетам.









Коммунальники рассказали, как предупреждают неплательщиков:





— После двух месяцев задолженности собственникам и нанимателям направляют письменное предупреждение о необходимости оплатить задолженность в течение 5 дней, — сообщила корреспонденту агентства «Минск-Новости» главный специалист филиала «Единый расчетно-справочный центр г. Минска» Элла Лазарева. — В противном случае приостанавливают оказание некоторых коммунальных услуг, в основном электро- и водоснабжения. С 1 января по 1 мая текущего года таким должникам выдано 29 711 предупреждений. Отключены ЖКУ в 6153 квартирах.



