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В Минске как минимум 6 тысяч кандидатов в бомжи и столько же потенциальных арендных квартир

В Минске около 688 тысяч лицевых счетов (в коммуналках может быть несколько счетов).

Минчане вполне исправно платят — задолженность по счетам сейчас имеет менее 10%. Да и среди них подавляющее большинство задержало выплаты на дни и месяц. Но по 2,7 тыс. лицевых счетов не платят больше года, в 6,1 тыс. квартир отключили свет и воду за просрочку от двух месяцев. А это значит, что тысячи нанимателей, собственников — потенциальные бомжи. Поскольку не все — одинокие, кандидатами в бомжи становятся и их сожители, и взрослые члены семьи, сообщает realty.tut.by
Про показательный пример мы недавно писали — коммунальники «очищали» квартиру неплательщицы-нанимателя. Пока женщина в ЛТП, из квартиры по Козлова, 19 выселяли ее сожителя.

Фото: агентство «Минск-Новости»
Судьба таких квартир проста: слесарь меняет дверной замок, ЖРЭО делает чисто символический ремонт и восстанавливает свет. После ремонта сюда въедут новые жильцы из числа нуждающихся. С собственниками-неплательщиками немного сложней — их квартиру продают, гасят долги перед коммунальниками, а остатки средств отдают.

Напомним, еще в 2015-м предварительные подсчеты показывали, что во всей Беларуси в ближайшие годы появится порядка 10−15 тысяч новых бомжей — асоциальных элементов, не приватизировавших квартиры и не желающих платить по счетам.


Коммунальники рассказали, как предупреждают неплательщиков:

— После двух месяцев задолженности собственникам и нанимателям направляют письменное предупреждение о необходимости оплатить задолженность в течение 5 дней, — сообщила корреспонденту агентства «Минск-Новости» главный специалист филиала «Единый расчетно-справочный центр г. Минска» Элла Лазарева. — В противном случае приостанавливают оказание некоторых коммунальных услуг, в основном электро- и водоснабжения. С 1 января по 1 мая текущего года таким должникам выдано 29 711 предупреждений. Отключены ЖКУ в 6153 квартирах.


18:15 24/05/2018






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