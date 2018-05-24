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"Сами вы подделка": минчанка ответила Шуневичу

Минская активистка Вика Биран вышла к зданию МВД в Минске с плакатом «Сами вы подделка».

"Сами вы подделка": минчанка ответила Шуневичу
– МВД говорит: «ЛГБТ-сообщество, и вся эта борьба за “свои права”, и сам день сообщества – всего лишь подделка!» А я говорю: «Сами вы подделка! Ваша публичная гомофобия, ваши цели устойчивого развития, ваше членство в ООН, ваше соблюдение прав человека – это подделка», – написала Вика Биран в своем Facebook.


CityDog.by связался с Викой и узнал, почему она выбрала такой метод протеста.

– После появления информации на сайте МВД я следила за ситуацией. Я лесбиянка, поэтому это не обошло меня мимо. Это касается меня, моих друзей, моих коллег, и я очень эмоционально реагировала на эти сообщения, – рассказала Вика. – Сначала я была просто обижена, потому что воспринимаю это как личное оскорбление, а потом просто разозлилась – не могла читать новости, слушать интервью и наблюдать за реакцией на эту историю. Я поняла, что мне необходимо что-то сделать, иначе злость и обида сожрет меня изнутри.

У Вики не было цели никого провоцировать, поэтому она попросила подругу сфотографировать ее на фоне зданий, «где, как мне кажется, и сидят люди, которые оскорбляют лично меня и моих друзей».

– Это мое непосредственное желание. Я решила не ждать и не привлекать к этому других людей и вышла одна. Если кто-то захочет повторить, то я буду только рада, – говорит Вика. – Я просто не могла уже терпеть.

Вика признается, что ей было страшно: «Казалось бы, это просто фотография, но ты все равно готовишься к худшему развитию событий». Поэтому, прежде чем сделать фотографии, Вика узнала, что такое массовые акции, что одиночный пикет в Беларуси приравнивается к массовой акции, и вспомнила о списке стратегических объектов, которые нельзя фотографировать.

– Я была готова к тому, что у меня попросят паспорт, или заберут на три часа для выяснения личности, или скажут, что я могу заняться терроризмом и хочу разглашать сведения про стратегически важные объекты, – говорит Вика.

Напомним, 17 мая, в День борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобиeй, над посольством Великобритании вывесили ЛГБТ-флаг. «Этим мы способствуем продвижению прав ЛГБТ-сообщества и обращаем внимание общественности на ЛГБТ-людей и дискриминацию, с которой они сталкиваются», – заявила посол Великобритании в Беларуси Фиона Гибб.



16:08 24/05/2018






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