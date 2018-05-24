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Пропавшего в Гомеле студента из Шри-Ланки нашли повешенным в лесу

Днем 4 мая из общежития ушел молодой парень, гражданин Шри-Ланки. Его разыскивали более двух недель, не исключали вероятность, что он мог быть за пределами страны — в России. Поиски завершены, а результаты оказались трагичны: студента нашли повешенным в лесу.