Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Пропавшего в Гомеле студента из Шри-Ланки нашли повешенным в лесу

Днем 4 мая из общежития ушел молодой парень, гражданин Шри-Ланки. Его разыскивали более двух недель, не исключали вероятность, что он мог быть за пределами страны — в России. Поиски завершены, а результаты оказались трагичны: студента нашли повешенным в лесу.


Как стало известно «Сильным Новостям», в выходные, 20 мая, лесник нашел тело парня на дереве, повешенным на шнурках.  Рядом с телом лежали личные вещи студента — мобильный телефон, плеер, наушники. Труп уже успел начать разлагаться и был в ужасном состоянии, поэтому есть вероятность, что этот отчаянный поступок парень совершил более двух недель назад, в тот самый день, когда его в последний раз видели в общежитии.

Основная версия — суицид. По имеющимся у редакции данным, накануне парень покупал и употреблял спиртные напитки.

Вопросами доставки тела на родину обещало заняться посольство Шри-Ланки.

16:01 24/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ
Владимир Подгол
Про что не «ржали» в Вашингтоне «Троянские кони»
Ольга Карач
О милоте и фашистах
Ігар Барысаў
Кубэ не герой!


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё