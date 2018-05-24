Пропавшего в Гомеле студента из Шри-Ланки нашли повешенным в лесу
Днем 4 мая из общежития ушел молодой парень, гражданин Шри-Ланки. Его разыскивали более двух недель, не исключали вероятность, что он мог быть за пределами страны — в России. Поиски завершены, а результаты оказались трагичны: студента нашли повешенным в лесу.
Как стало известно «Сильным Новостям», в выходные, 20 мая, лесник нашел тело парня на дереве, повешенным на шнурках. Рядом с телом лежали личные вещи студента — мобильный телефон, плеер, наушники. Труп уже успел начать разлагаться и был в ужасном состоянии, поэтому есть вероятность, что этот отчаянный поступок парень совершил более двух недель назад, в тот самый день, когда его в последний раз видели в общежитии.
Основная версия — суицид. По имеющимся у редакции данным, накануне парень покупал и употреблял спиртные напитки.
Вопросами доставки тела на родину обещало заняться посольство Шри-Ланки.
16:01 24/05/2018
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