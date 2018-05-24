По этому параметру Беларусь оказалась на седьмом месте в мире, свидетельствуют данные отчета компании по результатам первого квартала текущего года.

Соседи нашей страны — Россия, Украина, Литва, Латвия и Польша — в топ не попали. Больше всего пользователей подвергались атакам фишеров в Бразилии — 19,07%. Также в списке оказались Аргентина, Венесуэла, Албания и Боливия.





Компания зафиксировала 90 245 060 попыток перейти на сайты фишеров. Всего мошенники атаковали 9,6% уникальных пользователей от общего числа установивших продукты «Лаборатории Касперского».





Чаще всего фишеры маскируются под популярные сервисы: запускают поддельные страницы Facebook, пишут сообщения «от имени» Telegram, предлагают «компенсацию» за блокировку мессенджера или разрабатывают копии популярных криптовалютных ICO, пишет sb.by



