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Вместе с Венесуэлой и Албанией: Беларусь попала в топ-10 по атакам фишеров

11,62% пользователей продуктов «Лаборатории Касперского» из нашей страны встречались с фишинговыми атаками.

По этому параметру Беларусь оказалась на седьмом месте в мире, свидетельствуют данные отчета компании по результатам первого квартала текущего года.
Соседи нашей страны — Россия, Украина, Литва, Латвия и Польша — в топ не попали. Больше всего пользователей подвергались атакам фишеров в Бразилии — 19,07%. Также в списке оказались Аргентина, Венесуэла, Албания и Боливия.

Компания зафиксировала 90 245 060 попыток перейти на сайты фишеров. Всего мошенники атаковали 9,6% уникальных пользователей от общего числа установивших продукты «Лаборатории Касперского».

Чаще всего фишеры маскируются под популярные сервисы: запускают поддельные страницы Facebook, пишут сообщения «от имени» Telegram, предлагают «компенсацию» за блокировку мессенджера или разрабатывают копии популярных криптовалютных ICO, пишет sb.by


15:52 24/05/2018






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