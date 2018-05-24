Вместе с Венесуэлой и Албанией: Беларусь попала в топ-10 по атакам фишеров
11,62% пользователей продуктов «Лаборатории Касперского» из нашей страны встречались с фишинговыми атаками.
По этому параметру Беларусь оказалась на седьмом месте в мире, свидетельствуют данные отчета компании по результатам первого квартала текущего года.
Соседи нашей страны — Россия, Украина, Литва, Латвия и Польша — в топ не попали. Больше всего пользователей подвергались атакам фишеров в Бразилии — 19,07%. Также в списке оказались Аргентина, Венесуэла, Албания и Боливия.
Компания зафиксировала 90 245 060 попыток перейти на сайты фишеров. Всего мошенники атаковали 9,6% уникальных пользователей от общего числа установивших продукты «Лаборатории Касперского».
Чаще всего фишеры маскируются под популярные сервисы: запускают поддельные страницы Facebook, пишут сообщения «от имени» Telegram, предлагают «компенсацию» за блокировку мессенджера или разрабатывают копии популярных криптовалютных ICO, пишет sb.by
15:52 24/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.