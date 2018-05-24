Контрабанда на миллион: на границе задержали крупную партию смартфонов
1830 единиц товаров известных торговых марок перемещалось под видом почтовых отправлений.
В пункте пропуска «Бенякони» сотрудники таможени пресекли попытку перемещения через границу под видом книг, журналов, мягких игрушек и бывших в употреблении товаров крупной партии телефонов, ноутбуков и перьевых ручек торговых марок Apple, Xiaomi, Geberg.
Контрабандный товар пытались перевезти в двух микроавтобусов Citroen Jumper. Водители транспортных средств для оформления представили документы на почтовые отправления, отправителями и получателями которых являлись граждане Российской Федерации.
В результате осуществления проверочных мероприятий установлено, что под видом почтовых отправлений в грузовых отсеках транспортных средств перемещались дорогостоящие ноутбуки и телефоны известных брендов: 20 ноутбуков торговой марки Apple MakBook Air, 1807 единиц телефонов и гарнитур к ним марок Apple Iphone, Xiaomi и другое.
Таким образом, с целью уклонения от уплаты таможенных платежей в полном объеме (которые составили бы порядка 450 тыс. белорусских рублей) 1830 единиц товаров незаконно ввозились на территорию Евразийского экономического союза. Перемещаемые товары общей предварительной оценочной стоимостью свыше 2,3 млн. белорусских рублей изъяты.
По данным фактам начаты административные процессы в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП Республики Беларусь.
15:12 24/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.