Украина лишила Кобзона всех госнаград и заблокировала активы
Украина лишила певца и депутата Госдумы РФ Иосифа Кобзона госнаград и почестей, а также заблокировала его активы. Соответствующий указ размещен на сайте президента Украины.
Артисту запрещено пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом в Украине, выводом капитала за пределы страны, отказано в предоставлении и отмене виз.
Кобзон родился 11 сентября 1937 года в Украине. В 1991 году получил звание народного артиста Украины. Также Кобзон был награжден орденами «За заслуги» III, II и I степени.
Кроме того, в указе говорится, что Киев бессрочно заблокировал активы генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева и запретил ему въезжать в страну. Также запрещены сайты МИА «Россия сегодня» и «РИА Новости Украина», передает РБК.
14:58 24/05/2018
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