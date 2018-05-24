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Коллекционер запросил за Брестскую Библию $150 тысяч

К 1000-летию города, которое Брест будет отмечать в 2019 году, благотворительный фонд «Брест. 1000 лет» поставил непростую задачу: вернуть городу один из его символов — Брестскую Библию.

Фолиант был отпечатан в 1563 году в первой на территории современной Беларуси типографии, которую основал Николай Радзивилл Черный, пишет sb.by

В мире сохранилось 130 экземпляров Брестской Библии. По неофициальной информации, три из них — у коллекционеров в нашей стране. 

На призыв благотворительного фонда выкупить для Бреста полный экземпляр откликнулся пока только один. В кулуарах международной научно-практической конференции «Берестейские книгосборы», которая 23—25 мая проходит в Бресте, прозвучала цифра: 150 тысяч долларов. Такую сумму запросил коллекционер. 

По мнению участников конференции, реальная и приемлемая стоимость экземпляра Брестской Библии — 40—50 тысяч долларов.  

Директор благотворительного фонда «Брест. 1000 лет» Наталья Антонюк не стала рассуждать на тему высокой стоимости, сославшись на конфиденциальность:

— Да, предложение есть, но по цене мы пока не договорились. Завтра будет заседание фонда, решим, покупать ли предложенную книгу или искать дальше. К финансированию общественность не привлекается, фолиант будет куплен за средства спонсоров — брестских предприятий и организаций.

14:16 24/05/2018






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