И оно того стоит? Три недели роскошной жизни, а потом - тюрьма
24 000 тысячи рублей за три недели "заработал" 19-летний минчанин в должности дежурного по торговому залу в одном из столичныъ магазинов.
Расследование показало, что парень в отсутствии кассира осуществлял незаконные финансовые операции. Сначала молодой человек переводил от 20 до 50 рублей на свою карточку. А после, чувствуя свою безнаказанность, решил увеличить ставки.
Вырученные деньги, по данным милиции, подозреваемый тратил на собственные нужды: купил мобильный телефон, ноутбук, дорогие подарки девушке.
Когда возлюбленная поинтересовалась, откуда такие роскошные сувениры, парень пояснил, что эти деньги ему пересылает друг из Германии, передает Зона Х
13:54 24/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.