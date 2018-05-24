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Обещал окна, получил небо в клеточку: белорус обманул в России 150 человек

Гражданин Беларуси развил бурную предпринимательскую деятельность в трех российских областях. Своим клиентам он обещал установить пластиковые окна и двери, доставить мебель, но обязательства не выполнил. За что и наказан.

Новомосковский городской суд Тульской области признал гражданина Беларуси 28-летнего Илью Грищука и его подельницу жительницу Курска Юлию Крыгину виновными в мошенничестве в особо крупном размере. 

Судом установлено, что с июля 2015 года по октябрь 2016 года Илья Грищук под видом предпринимательской деятельности, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, действуя на территории Белгородской, Тульской и Калужской областей создал общества «Бомонд», «Информ», «Аркада», ИП «Бочаров». Он заключал с гражданами договоры на поставку пластиковых окон, входных и межкомнатных дверей, мебели, при этом брал предоплату с заказчиков от 50% до 70% от стоимости товара или услуги, и исчезал. С Крыгиной Грищук совершал преступления в соучастии только в Тульской области в период с августа по октябрь 2016 года.

В результате мошеннических действий жертвами парочки стали около 150 человек. Общая сумма ущерба составила свыше 2,2 млн. рублей (37 тыс. долларов).


Приговором суда по совокупности преступлений суд назначил Грищуку наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 10 тыс. рублей. Его подельницу приговорили 2,5 годам. Судом полностью удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении ущерба.

23 мая Тульский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу Грищука на приговор Новомосковского городского суда и оставил его без изменения. Приговор вступил в законную силу.

"Белорусский партизан"
12:39 24/05/2018






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