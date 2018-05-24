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Выстрелил метко: егерь в Мстиславском районе по ошибке застрелил мужчину

Егерь в Мстиславском районе по ошибке застрелил мужчину, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Егерь Мстиславской структуры БООР вечером 23 мая проводил охоту на кабана и косулю в угодьях у деревни Бастеновичи. Вместе с ним были еще два охотника и житель деревни Белый Мох - он и попал под случайный выстрел. 

По предварительной версии, 41-летний сельчанин был в зарослях малинника, когда егерь выстрелил по ним картечью, думая, что там прячется косуля. Мужчина получил ранение в голову и скончался на месте. 

Мстиславский РОВД проводит проверку по данному происшествию. Егерь признал, что нарушил технику безопасности охоты - произвел выстрел на шум, шорох, по неясно видимой цели, что категорически запрещено правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты.

12:30 24/05/2018






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