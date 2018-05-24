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Проспект Победителей остановился: дорогу переходили... утята

Забавная ситуация произошла сегодня в Минске на проспекте Победителей в районе Комсомольского озера.

По всей видимости, утиное семейство продвигалось к водоему. Водители уступили им дорогу.



Видео: instagram.com


"Белорусский партизан"
11:50 24/05/2018






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