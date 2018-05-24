Проспект Победителей остановился: дорогу переходили... утята
Забавная ситуация произошла сегодня в Минске на проспекте Победителей в районе Комсомольского озера.
По всей видимости, утиное семейство продвигалось к водоему. Водители уступили им дорогу.
Видео: instagram.com
"Белорусский партизан"
11:50 24/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.