Костевич также рассказала, кто сможет претендовать на освобождение от оплаты ЖКУ по экономически обоснованным тарифам.





Комиссии по координации работы по содействию занятости населения уже готовы рассматривать обращения граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Напомним, к 1 июля Минтруда сформирует примерный перечень уважительных причин незанятости граждан.





Как сообщает " СБ. Беларусь сегодня ", преимущественно это уход за престарелыми родственниками, часто болеющими детьми. Занятыми в экономике также пока считаются и все, у кого имеются и используются для выращивания сельхозпродукции приусадебные и участки для строительства и обслуживания жилья. За исключением Минска и областных центров.





В стране десятки тысяч граждан состоят на профилактическом учете в связи с асоциальным образом жизни и злоупотреблением алкогольными напитками, каждый второй — в трудоспособном возрасте. С подачи комиссий, уже созданных в облисполкомах по реализации декрета № 1, после составления трех протоколов и по решению суда граждане, не ставшие на путь исправления, будут направляться в лечебно-трудовые профилактории.





Важный этап подготовительной работы — создание баз данных о тех, кто не занят в экономике с указанием причин почему. Это позволит знать доподлинно ситуацию каждого жителя страны, уровень его квалификации и доходов, вести мониторинг и принимать эффективные решения, отмечает издание.





Ранее в Минтруда рассказывали, что одна из главных проблем при создании базы не занятого в экономике населения — отсутствие в Беларуси централизованного учета информации и конкретных информационных баз, то есть ведомственных информационных ресурсов.





По мнению министра, декрет № 1 в корне изменил действия государства на рынке труда.





— Выбранная активная политика занятости означает: мы идем на предприятия, идем к человеку с одной целью — помочь найти работу, соответствующую его квалификации и по возможности с желаемым уровнем оплаты труда, — сказала министр труда и соцзащиты Ирина Костевич на семинаре для местных органов власти в Минском облисполкоме.





В целом, как отметила Ирина Костевич, ситуация на рынке труда страны заметно улучшается:





— В стране нынче 65 тысяч вакансий — это рекордное количество. Наниматели активизировались, но они ждут квалифицированную рабочую силу. И непосредственная задача служб занятости максимально переподготовить, переобучить людей и сбалансировать рынок труда с точки зрения спроса и предложения.





Напомним, пилотную версию базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, создание которой предусмотрено декретом № 1, подготовят к 1 сентября.





Ранее в Минтруда прогнозировали, что под действие декрета № 1 могут подпасть около 250 тысяч белорусов.









Напомним, 17 мая в парламенте обсудили новый декрет о тунеядстве. Все присутствующие депутаты проголосовали за, кроме Анны Канопацкой и Елены Анисим.





Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич 17 мая в парламенте сообщила, что в Беларуси пока не собираются расширять список услуг, за которые незанятые в экономике будут платить по полным тарифам. При этом работающие за границей белорусы смогут онлайн подтвердить трудоустройство за пределами страны, что позволит им избежать попадания в список тунеядцев, пишет tut.by







