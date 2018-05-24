"Не ставших на путь исправления направят в ЛТП". Списки "тунеядцев" подготовят к 1 февраля
Списки плательщиков полной стоимости коммунальных услуг по декрету № 1 будут готовы к 1 февраля 2019 года, заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич на семинаре для местных органов власти в Минском облисполкоме.
Костевич также рассказала, кто сможет претендовать на освобождение от оплаты ЖКУ по экономически обоснованным тарифам.
Комиссии по координации работы по содействию занятости населения уже готовы рассматривать обращения граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Напомним, к 1 июля Минтруда сформирует примерный перечень уважительных причин незанятости граждан.
Как сообщает "СБ. Беларусь сегодня", преимущественно это уход за престарелыми родственниками, часто болеющими детьми. Занятыми в экономике также пока считаются и все, у кого имеются и используются для выращивания сельхозпродукции приусадебные и участки для строительства и обслуживания жилья. За исключением Минска и областных центров.
В стране десятки тысяч граждан состоят на профилактическом учете в связи с асоциальным образом жизни и злоупотреблением алкогольными напитками, каждый второй — в трудоспособном возрасте. С подачи комиссий, уже созданных в облисполкомах по реализации декрета № 1, после составления трех протоколов и по решению суда граждане, не ставшие на путь исправления, будут направляться в лечебно-трудовые профилактории.
Важный этап подготовительной работы — создание баз данных о тех, кто не занят в экономике с указанием причин почему. Это позволит знать доподлинно ситуацию каждого жителя страны, уровень его квалификации и доходов, вести мониторинг и принимать эффективные решения, отмечает издание.
Ранее в Минтруда рассказывали, что одна из главных проблем при создании базы не занятого в экономике населения — отсутствие в Беларуси централизованного учета информации и конкретных информационных баз, то есть ведомственных информационных ресурсов.
По мнению министра, декрет № 1 в корне изменил действия государства на рынке труда.
— Выбранная активная политика занятости означает: мы идем на предприятия, идем к человеку с одной целью — помочь найти работу, соответствующую его квалификации и по возможности с желаемым уровнем оплаты труда, — сказала министр труда и соцзащиты Ирина Костевич на семинаре для местных органов власти в Минском облисполкоме.
В целом, как отметила Ирина Костевич, ситуация на рынке труда страны заметно улучшается:
— В стране нынче 65 тысяч вакансий — это рекордное количество. Наниматели активизировались, но они ждут квалифицированную рабочую силу. И непосредственная задача служб занятости максимально переподготовить, переобучить людей и сбалансировать рынок труда с точки зрения спроса и предложения.
Напомним, пилотную версию базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, создание которой предусмотрено декретом № 1, подготовят к 1 сентября.
Ранее в Минтруда прогнозировали, что под действие декрета № 1 могут подпасть около 250 тысяч белорусов.
Напомним, 17 мая в парламенте обсудили новый декрет о тунеядстве. Все присутствующие депутаты проголосовали за, кроме Анны Канопацкой и Елены Анисим.
Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич 17 мая в парламенте сообщила, что в Беларуси пока не собираются расширять список услуг, за которые незанятые в экономике будут платить по полным тарифам. При этом работающие за границей белорусы смогут онлайн подтвердить трудоустройство за пределами страны, что позволит им избежать попадания в список тунеядцев, пишет tut.by
11:38 24/05/2018
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