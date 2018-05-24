Организатором праздника «Александрия собирает друзей» в этом году будет Министерство культуры, Могилевский облисполком и Шкловский райисполком, рассказала TUT.BY первый замначальника управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Елена Боброва.





— Праздник пройдет 7 и 8 июля на традиционной площадке на берегу Днепра в агрогородке Александрия. В этом году сделали ее благоустройство, поэтому зрителям будет еще удобнее, — рассказала Елена Боброва.





Работа всех площадок начнется 7 июля в 14.00. А 8 июля будет Днем культуры Украины, поэтому второй день праздника также будет насыщенным мероприятиями, отметила первый замначальника управления.