Radio Svaboda svaboda.org

В Новополоцке закололи мужчину, который жил в мусоросборной камере многоэтажки

Тело с многочисленными колото-резаными ранами обнаружили в доме по Молодежной, 173. Мужчина без определенного места жительства оборудовал для жилья камеру для сбора мусора.

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