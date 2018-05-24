В Новополоцке закололи мужчину, который жил в мусоросборной камере многоэтажки
Тело с многочисленными колото-резаными ранами обнаружили в доме по Молодежной, 173. Мужчина без определенного места жительства оборудовал для жилья камеру для сбора мусора.
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Подозреваемого в совершении убийства задержали в тот же день, сейчас он находится в изоляторе временного содержания, пишет город212 со ссылкой на «Вектор ТВ».
09:43 24/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.