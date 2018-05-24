Уйдет ли из Беларуси "Синий кит"?

Группы в социальных сетях под названиями "Синий кит", "Море китов", "Тихий дом" и им подобные начали активно распространяться среди подростков с 2015 года. По данным журналистов "Новой газеты" только в России за 2015-2016 годы от действий групп смерти в социальных сетях погибло не менее 130 подростков. Официальная статистика приводит несколько иные, не такие пугающие данные. Но и их хватило, чтобы посеять среди родителей панику. Большинство начали заводить "ВКонтате", где и обитали группы, фейковые аккаунты, чтобы незаметно присматривать за своими чадами и в случае возникновения критической ситуации вовремя вмешаться.





Положение осложняло еще и то обстоятельство, что привлечь к уголовной ответственности так называемых кураторов групп в России не представлялось возможным по причине отсутствия в Уголовном кодексе соответствующей статьи. Да и сами кураторы свои настоящее имена не афишировали, предпочитая действовать под виртуальной маской. Впрочем, некоторые и публичности не боялись. Как заявил по российскому телевидению один из таких кураторов, которого журналистам удалось найти, "я избавляю мир от биологического мусора". Тут даже комментировать нечего.









Из России в 2016-2017 годах зараза пробралась и в Беларусь. Официально в нашей стране не зафиксировано самоубийств, связанных с группами смерти в соцсетях, только попытки. Но это неправда. В Беларуси просто хорошо умеют прятать реальную картину дня, когда это нужно. Впрочем, понять поведение правоохранителей можно. Несмотря на то, что в Беларуси есть две статьи Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за доведение до самоубийства и за склонение к самоубийству, реально привлечь по ним никого нельзя.





Сами группы смерти - это сообщество подростков вступающих в своеобразную игру, состоящую из 50 различных квестов, где последним будет самоубийство. При этом если сначала в группах действительно были кураторы, то после 2016 года они стали самоорганизовываться. На игру пошла мода, поэтому игроков стало так много, что кураторы физически не могли всех вести индивидуально. Одноклассник скинул другому однокласснику ссылку, тот третьему, четвертому, пятому... В некоторых минских школах бывало до половины класса играли.





Большинство подростков вступали в игру просто чтобы пощекотать нервы. Многие даже руки не царапали. Им было достаточно самого факта присутствия в игре. Но были такие, кто реально увлекался и дох ил до конца. И вот тут возникал вопрос: Кто виноват? Установить виновное лицо и тем более доказать его вину в суде по причине самоорганизации групп стало практически невозможно. В большинстве трагических случаев получалось, что подросток сам захотел, сам вступил и сам решил дойти до финала, чтобы, например, доказать всем, что вот никто не смог, а я смогу.





Но скоро ситуация в Беларуси кардинальным образом изменится. При этом законодатель решил использовать те методы, которые используются сегодня в борьбе с распространением порнографии: скинул кому-то пикантную фотку - уже распространитель, а если еще и сам снял на видео свою подругу, а потом поделился с товарищем - тут уж схлопочешь, так схлопочешь. Нечто подобное, после принятия дополнений в Уголовный кодекс будет и с "синими китами".





Так законодатель предлагает ввести в Уголовный кодекс Беларуси ст.342/1. (пропаганда самоубийства). "Умышленное распространение в любой форме информации в целях возбуждения у индивидуально неопределенного круга лиц решимости совершить самоубийство при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 145 и 146 настоящего Кодекса (пропаганда самоубийства)" грозит виновному лицу штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет.





Если же в результате этих действий было совершено самоубийство или хотя бы попытка, срок увеличивается до 5 лет заключения. Если же самоубийство пытались совершить или совершили два и более лиц, то максимальный срок заключения увеличивается до шести лет, а минимум сидеть придется три года.





Из смысла указанной статьи получается, что если какой подросток скинул другому ссылку на любую из групп смерти в социальных сетях, чтобы показать, как это классно и увлекательно, то данные действия уже будут квалифицироваться как преступление независимо от последствий.









Добавление указанной статьи в Уголовный кодекс Беларуси повлечет возбуждение множества уголовных дел в отношении подростков, увлекающихся подобного рода играми. Это испортит немного статистику, в сфере подростковой преступности, но эффект безусловно будет положительный. Вряд ли по первой части статьи будут реально кого-то сажать, но штраф и судимость уже подействуют на многих отрезвляюще, особенно после того, как пойдут прецеденты и информация о них опять же распространится в соцсетях. Новая статья ударит в основном по самоорганизации подобного рода групп и прекратит их дальнейшее распространение в сети. На этом, будем надеяться, игры с китами в Беларуси и завершатся.