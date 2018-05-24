Эксперт: Визы для белорусов могут так и не подешеветь

Беларусь заинтересована в сотрудничестве с Западом и другими участниками Восточного партнерства в более прагматичном русле, направленном на конкретную отдачу, сообщил журналистами министр иностранных дел Владимир Макей перед началом форума «Минского диалога».





Потепление отношений Беларуси с Западом предвещало ощутимые результаты – для населения более доступные визы, а для бизнеса уменьшение барьеров в торговых отношениях. Однако Соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии уже пару лет находится «на заключительной стадии переговоров», а планируемого на первую половину этого года подписания приоритетов партнерства на 2018-2020 годы также пока не произошло.





Программный координатор экспертной инициативы Минский диалог Денис Мельянцов объяснил Завтра твоей страны , что же мешает Беларуси и ЕС подписать документы, которые бы способствовали дальнейшему сближению отношений и какие факторы могут ускорить договоренности.









− Каковы прагматические интересы Беларуси в отношениях с Евросоюзом?





− Прагматизм в понимании официального Минска заключается в заинтересованности в том, чтобы шли двухсторонние и многосторонние проекты, было нормальное экономическое взаимодействие, то есть где-то Беларуси отменили квоты, разрешили зайти на рынок Европейского союза, посодействовали вступлению во Всемирную торговую организацию. Грубо говоря, в первую очередь, интересует торгово-экономическое сотрудничество, и чтобы ему не препятствовали, политические вопросы. Многие чиновники уже открытым текстом говорят, что нам не интересны постоянные поучения насчет прав человека и демократизации, потому что Беларусь является суверенной страной, поэтому сама выбирает, каким образом проводить внутреннюю политику.





− Что стало причиной такого тормоза в договоренностях по упрощению визового режима и определению «дорожной карты» отношений до 2020 года?





− Что касается соглашений и прорывов, то тут нельзя забывать, что мяч не вполне находится на стороне Беларуси. Есть определенные преграды и условия, выставляемые в том числе Европейским союзом, на которые Минск пойти не может.





Если речь идет об упрощении визового режима, то ЕС пытается включить в соглашение по этому вопросу пункт, который бы описывал, каким образом оно будет приостанавливаться в случае восстановления европейских санкций против Беларуси. Поскольку такого пункта не было в аналогичных соглашениях с другими странами, то у Минска возникает вполне легитимный вопрос, почему к Беларуси выставляются другие требования, хотя вроде бы мы заключаем такие же соглашения.





По приоритетам партнерства тоже есть вопросы. Мы видим непримиримую позицию Литвы, которая стала солидарной позицией Евросоюза, касательно вопросов обязательств по ядерной безопасности. Фактически ЕС хочет, чтобы Беларусь полностью взяла на себя обязательства Евроатома и ЕС, не являясь членом ни того, ни другого. Это тоже вызывает вопросы: почему Минск должен на это идти, если страна действует в рамках международного регулятора и МАГАТЭ не находит никаких нарушений.





Пока непонятно, как выходить из этих тупиков, из-за чего переговоры находятся в вялотекущем положении. Когда и на каких условиях будут заключены соглашения, пока нет ответа.









− Что может подтолкнуть Минск и Брюссель сдвинуть переговоры с мертвой точки?





− Вполне возможно, что продвижения в вопросе визовой фасилитации не будет. Беларусь и при нынешних условиях стоит на первом месте по количеству выданных виз на душу населения. По большому счету, кто хочет получать визы, их получает. Беларусь также является одной из тех стран, которые получают много многократных виз на год и более. То есть европейский консулат в одностороннем порядке старается выдавать белорусам как можно больше виз. В итоге сложилась такая парадоксальная ситуация, что Беларусь, не имея соглашения об упрощении визового режима, по количеству многократных виз, простоте их получения, количеству отказов, живет примерно в том же режиме, в котором жила Украина после его имплементации. Разница ощущается только в деньгах. Я думаю, что серьезного продвижения в подписании соглашения не будет.





Иначе обстоят дела с соглашением о приоритетах партнерства, потому что оно открывает возможности большего финансирования, в том числе для государственных органов, для проведения реформ, модернизации и многого другого. Но по жесткой позиции Литвы, которая блокирует дальнейшие шаги, видно, что ЕС пока не готов уступать. Возможно, если результаты стресс-тестов, которые сейчас находятся на рассмотрении у европейских экспертов, удовлетворят большинство европейских государств, и у ЕС получится убедить Литву, а белорусская дипломатия поработает в литовском направлении, чтобы смягчить их позицию, эти факторы могут сыграть роль в снятии блокировки. Минск заинтересован работать в этом направлении.