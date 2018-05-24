Боровлянам угрожает эпидемия кори? Педиатры обзванивают родителей

— Мне позвонила наша врач-педиатр из поликлиники и сказала, что семья боровлянцев, ребенок которых у нее на участке, посетила родственников в Украине, где их малыш подхватил корь и пролежал там в больнице 5 дней, – сообщила Екатерина. – Ребенка выписали, и семья вернулась домой. В связи с этим, по словам педиатра, мы находимся в зоне риска, поскольку у нашей трехлетней дочери прививки против кори нет. А не сделали ее до сих пор, потому что ребенок аллергик и постоянно получали медотвод: то анализы плохие, то результаты обследования.





Сейчас, как утверждает читательница, и речи нет про медотводы: анализы сдали на следующий день после звонка врача и ждут… своей очереди на прививку. По сей день. Как выяснилось в поликлинике вакцины нет в наличии, но скоро подвезут, говорит Екатерина. Обещают со дня на день.





— Ждем не дождемся, когда можно будет сделать прививку, как и многие другие родители, — говорит Екатерина. – Поговорила с другими мамами: все на ушах из-за такой новости.



