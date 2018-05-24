Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Боровлянам угрожает эпидемия кори? Педиатры обзванивают родителей

По Боровлянам пошли слухи, что в населенном пункте выявлен случай заболевания корью. Такая информация поступила на горячую линию МЛЫН.BY от одной из местных жительниц.

— Мне позвонила наша врач-педиатр из поликлиники и сказала, что семья боровлянцев, ребенок которых у нее на участке, посетила родственников в Украине, где их малыш подхватил корь и пролежал там в больнице 5 дней, – сообщила Екатерина. – Ребенка выписали, и семья вернулась домой. В связи с этим, по словам педиатра, мы находимся в зоне риска, поскольку у нашей трехлетней дочери прививки против кори нет. А не сделали ее до сих пор, потому что ребенок аллергик и постоянно получали медотвод: то анализы плохие, то результаты обследования.

Сейчас, как утверждает читательница, и речи нет про медотводы: анализы сдали на следующий день после звонка врача и ждут… своей очереди на прививку. По сей день. Как выяснилось в поликлинике вакцины нет в наличии, но скоро подвезут, говорит Екатерина. Обещают со дня на день.

— Ждем не дождемся, когда можно будет сделать прививку, как и многие другие родители, — говорит Екатерина. – Поговорила с другими мамами: все на ушах из-за такой новости.

08:51 24/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ
Владимир Подгол
Про что не «ржали» в Вашингтоне «Троянские кони»
Ольга Карач
О милоте и фашистах
Ігар Барысаў
Кубэ не герой!


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё