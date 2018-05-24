Две минские гимназии, ранее не принимавшие первоклассников, откроют 1-е классы, еще три - нет
Две минских гимназии, №№ 13 и 27, где ранее обучение начиналось со второй ступени, собираются принимать первоклашек.
Об этом на пресс-конференции в Минске в среду сообщила заместитель начальника отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома Наталья Иванова, пишет "Интерфакс".
"В пяти гимназиях начальных школ не было, в двух из них (гимназии №27 и №13 Фрунзенского района) будут набирать учащихся в первые классы", - рассказала она.
Также она отметила, что еще три гимназии, в которых ранее не было начальных школ, не планируют их открывать и в 2018 году. Речь идет о гимназиях №№ 25, 41 и 42. Причины, по которым набор первоклассников там не планируется, две – отсутствие условий для размещения учеников либо планирование капитального ремонта.
В то же время Н.Иванова обратила внимание на одинаковые учебные программы в школах и гимназиях на стадии первой ступени образования и беспочвенные волнения некоторых родителей, желающих увидеть своих детей непременно в первых классах гимназий.
"В каждом районе проводится учет проживающих детей. Все дома закреплены за определенными учреждениями образования, ни один ребенок не остался без места", - заверила она.
08:12 24/05/2018
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