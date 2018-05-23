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Во дворе многоэтажки в Минске кабельщики вырыли мину

ЧС произошла сегодня, 23 мая 2018 года, во дворе одной из столичных многоэтажек на улице Казинца, информирует belta.by со ссылкой на Владимира Порхомцева, официального представителя ВВ МВД Беларуси.

Днем во дворе дома № 39 работники «Минскэнерго», а именно энергетики филиала «Минских кабельных сетей» проводили аварийно-восстановительные работы на трассе линии кабеля. Капнув на глубину около метра, наткнулись на неприятную находку. Под землей виднелось железное ребро военной мины…


 


На место происшествия были вызваны саперы МЧС. Служащие саперно-пиротехнической группы взрывцентра внутренних войск Минска на месте определили, что найденный снаряд – 50-миллиметровая мина времен ВОВ. Боеснаряд уничтожили и во избежание других таких «страшных сюрпризов» тщательно обследовали дворовую территорию и окрестности близ многоэтажки. Других мин не нашли.

 

 

 

 

 

 

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23:03 23/05/2018






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