Во дворе многоэтажки в Минске кабельщики вырыли мину
ЧС произошла сегодня, 23 мая 2018 года, во дворе одной из столичных многоэтажек на улице Казинца, информирует belta.by со ссылкой на Владимира Порхомцева, официального представителя ВВ МВД Беларуси.
Днем во дворе дома № 39 работники «Минскэнерго», а именно энергетики филиала «Минских кабельных сетей» проводили аварийно-восстановительные работы на трассе линии кабеля. Капнув на глубину около метра, наткнулись на неприятную находку. Под землей виднелось железное ребро военной мины…
На место происшествия были вызваны саперы МЧС. Служащие саперно-пиротехнической группы взрывцентра внутренних войск Минска на месте определили, что найденный снаряд – 50-миллиметровая мина времен ВОВ. Боеснаряд уничтожили и во избежание других таких «страшных сюрпризов» тщательно обследовали дворовую территорию и окрестности близ многоэтажки. Других мин не нашли.
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23:03 23/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.