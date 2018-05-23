Колоритные торты показывают в ТЦ «Столица»
Выставка вкуса и цвета открылась 23 мая, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».
Диковинные цветы, драгоценные камни, фактурные замки, черно-белые фотографии — все это съедобное: из шоколада, сахара, мастики.
Сложно поверить, что каждая удивительная работа выполнена руками обычных людей. Хотя все-таки не обычных, а настоящих мастеров своего дела.
В грандиозности десертов можно убедиться своими глазами: выставка открыта до 25 мая включительно.
21:40 23/05/2018
Загрузка...
Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.