Колоритные торты показывают в ТЦ «Столица»





Диковинные цветы, драгоценные камни, фактурные замки, черно-белые фотографии — все это съедобное: из шоколада, сахара, мастики.









Сложно поверить, что каждая удивительная работа выполнена руками обычных людей. Хотя все-таки не обычных, а настоящих мастеров своего дела.









В грандиозности десертов можно убедиться своими глазами: выставка открыта до 25 мая включительно.



