Бывшая жена Дмитрия Пескова выходит замуж

Екатерина Солоцинская и Андрей Григорьев, Фото: Социальные сети





На днях Екатерина Солоцинская, бывшая жена Дмитрия Пескова, кардинально изменила имидж. Как выяснилось, смелая прическа стала следствием перемен в её личной жизни. Правильно говорят, что новая стрижка — новая жизнь! Екатерина в минувшие выходные приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного...





О романе Екатерины с Андреем Григорьевым, который на 11 лет её младше, заговорили в прошлом году. Тогда экс-жена Дмитрия Пескова стала выходить с новым избранником в свет, но свои отношения не комментировала. Сейчас пара уже выбирает дату торжества. О помолвке Екатерина рассказала глянцевому изданию на днях.

Романтичное событие произошло... в небе. Влюбленные поднялись на воздушном шаре над Долиной Любви в Каппадокии, где Екатерина и получила от Андрея предложение. Кстати, Григорьев попросил руки Солоцинской в присутствии её двух сыновей: Мики и Дени. Она уверена, что в её жизни начинается новая глава. Весь негатив она решилась оставить в прошлом, также как и свои длинные локоны, пишет 7 дней.









«Решиться на столь кардинальный шаг мне, длинноволосой блондинке, пришлось после того, как мои волосы, принимающие долгие годы на себя всю отвратительную энергетику человеческой зависти и злости, всегда окружающую меня в изобилии, окончательно потеряли свой блеск. Короткая стрижка не являлась решением проблемы. Срезать нужно было под ноль. Не только уставшие локоны, но и весь скопившийся за последние годы негатив. Что и было сделано машинкой с насадкой в 1 см у турецкого барбера в соседней с гостиницей народной парикмахерской за 10 турецких лир, или два евро», — цитирует Екатерину Tatler.



