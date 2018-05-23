Опасный вирус стремительно захватил сотни тысяч устройств по всему миру
Американская телекоммуникационная компания Cisco Systems предупредила пользователей об активном распространении вредоносного программного обеспечения VPNFilter.
Подразделение кибербезопасности компании Talos решило опубликовать незавершенное исследование компании из-за слишком стремительного распространения по всему миру.
VPNFilter заразил уже 500 тысяч компьютеров, включая инфраструктуру Украины, как минимум в 54 странах.
Вирус поражает сетевую аппаратуру, в частности роутеры (такие как Netgear и TP-Link) и сетевые накопители производства Qnap. В докладе говорится, что программа способна перехватывать трафик, управлять устройством и вывести устройства из строя, поодиночке или группами, «потенциально отрезая от интернета сотни тысяч жертв по всему миру».
Ранее 23 мая Служба безопасности Украины заявила о возможной масштабной кибератаке на госструктуры и частные компании накануне финала Лиги чемпионов, который состоится 26 мая в Киеве.
Эксперты по информационной безопасности отмечают сходство VPNFilter с вредоносами, распространяемыми хакерской группой Blackenergy, которой приписывается авторство вирусов Petya/NotPetya. В 2017 году от них пострадали крупные компании, в том числе рекламно-коммуникационный холдинг WPP Group, транспортная компании Maersk, Mondelеz International, Merck&Co, представительства Mars, Nivea и других международных компаний. В России и на Украине жертвами атаки стали более 80 организаций, в том числе кабинет министров Украины. Кроме того, пострадали множество частных компьютеров по всему миру. В распространении вирусов Лондон и Вашингтон обвиняли Россию.
20:05 23/05/2018
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