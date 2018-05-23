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Литва не нашла нарушения прав белоруски, которой в аэропорту делали эндоскопию

Литовская сторона не нашла нарушений в деле белоруски Ники Кошар, которой в аэропорту Вильни провели досмотр с эндоскопией.

Ника Кошар. Фото из ее аккаунта в Фейсбуке

Ответ на свой запрос белорусская сторона ждала более двух месяцев. Официальный документ белорусское посольство в Литве получило 22 мая, сообщает tut.by.

Пресс-секретарь белорусского посольства Павел Слюнькин рассказал содержание ответа: "Литовская сторона подтвердила факт детального досмотра, в котором принимали участие и медицинские специалисты. Компетентные органы Литовской Республики обязаны проводить поверку прибывающих и убывающих лиц и перевозимых ими вещей. Гражданка Беларуси была нами об этом уведомлена. Посольство выражает готовность к оказанию дальнейшего консульского содействия нашей гражданке по этому происшествию в случае инициирования ею соответствующего разбирательства в установленном законодательством Литовской Республики порядке".

Как сообщалось ранее, история произошла 15 марта в виленском аэропорту. Белоруска летела из Перу с пересадкой в Амстердаме. Когда ее самолет приземлился в Вильне, там уже ждали таможенники, которые подозревали нашу соотечественницу в контрабанде наркотиков. По словам Ники Кошар, ее заставили подписать документы на литовском языке, отказались предоставить адвоката и сперва отправили на рентген, а потом — на эндоскопию. Наркотиков у белоруски не нашли, на прощание сказали: "Извините за доставленные неудобства, приезжайте к нам еще".

Теперь белоруска имеет право обратиться в суд в Литве. Однако она решила оставить эту историю в прошлом.


20:40 23/05/2018






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