Минчанин принес в банк более 8 тысяч монет номиналом в одну копейку
Эти монеты он собирал полтора года.
23 мая в одно из столичных отделений банка на улице Красная пришел клиент с необычной суммой денег. Молодой человек насобирал 8436 монет номиналом в 1 копейку и решил пополнить ими свою карту. Всего получилось 13 килограммов монет!
Фото из открытых источников
Оказалось, он откладывал монетки полтора года. Сначала хотел собрать лишь тысячу, но потом попросту не смог остановиться. Лишь когда все копилки заполнились монетками до краев, он решил, что пора их пустить оборот, пишет kp.by
В официальной группе Альфа-банка уточняют: чтобы посчитать все добро с помощью сортировщика монет, потребовалось 15 минут .
20:10 23/05/2018
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